Fridays for Future: Klimastreik auch in der Urlaubszeit?

Demos für das Klima auch in den Ferien? Für die 19-jährige Fridays-for-Future-Aktivistin Antonia Messerschmitt aus München ist dies selbstverständlich, "denn der Klimaschutz macht ja auch keine Sommerpause oder Ferien". So finden auch weiterhin bundesweit Demonstrationen am Freitag statt, zum Beispiel in München und Würzburg.

Ferien: Fridays for Future vernetzt sich bundesweit und international

Die Ferienzeit wird außerdem zur überregionalen Vernetzung genutzt: So fand vom 31. Juli bis zum 4. August ein erster bundesweiter Klimakongress in Dortmund statt, bei dem es neben dem Austausch auch Workshops zu verschiedenen Klima-Themen gab. Noch bis Freitag treffen sich Klimastreikende aus 37 Ländern Europas im Schweizerischen Lausanne zum internationalen SmileForFuture-Gipfel.

In den Ferien "werden die Demos natürlich kleiner werden, weil Schülerinnen und andere Menschen in Urlaub fahren", sagt Antonia Messerschmitt und fügt hinzu: "Aber dann müssen unsere Demos eben kreativer werden." So haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Sommerferien-Auftakt etwa Fahrraddemos in Fürth und München organisiert.

Kreativ-Demos in den Sommerferien geplant

Weitere Kreativ-Demos sind geplant, sagt der 13-jährige Jasper. So wird es kommenden Freitag zum Beispiel eine Lärmdemo mit Musikinstrumenten auf dem Münchner Marienplatz geben. Jasper mischt in den Sommerferien drei Wochen lang bei Fridays for Future mit - die anderen drei Wochen fährt er mit seinem Vater in den Urlaub. Die Einigung auf ein Reiseziel, ist in Zeiten des Klimaschutzes nicht ganz einfach gewesen, wie er erzählt: Sein Vater wollte mit ihm nach Japan fliegen - für Jasper ein NoGo:

"Das mache ich nicht. Entweder macht er mit mir Urlaub an der Nordsee oder er fährt alleine nach Japan." Jasper, 13-jähriger Klimaaktivist

Jugendliche mischen sich in Urlaubsplanungen ein

Am Ende konnte Jasper seinen Vater überzeugen, nicht ins Flugzeug zu steigen. So wie er, haben sich dieses Jahr viele der jungen Demonstranten in die Urlaubsplanungen ihrer Familien eingemischt - mit mehr oder weniger großem Erfolg, wie die 14-jährige Eva erzählt: "Ich habe es nicht geschafft, sie davon zu überzeugen, dass wir im Zug fahren, weil es halt sehr viel teurer ist als das Autofahren. Und es ist ein bisschen blöd weil es halt komplett in der Verantwortung der Eltern liegt und sie ist im Endeffekt zahlen müssen."

Die älteren unter den Demonstranten, die schon alleine wegfahren, wollen wegen der hohen Emissionen vor allem aufs Fliegen verzichten. Hier müsse endlich die Politik handeln, sagt Antonia Messerschmitt, die gerade zwei Wochen lang durch Schweden und Norwegen getrampt ist. Denn noch immer sei das umweltschädliche Fliegen am günstigsten: "Ein Flug von Oslo nach München kostet ein Drittel der Zugfahrt von Oslo nach München. Das hat mich schon sehr geschockt, als ich das herausgefunden habe."

Weitere große Demos im neuen Schuljahr geplant

Deshalb soll auch nach den Ferien weiter gestreikt werden. Pünktlich zum neuen Schuljahr sind schon die nächsten Aktionen angekündigt: eine Aktionswoche in Deutschland Ende September - und am 20. September ein weltweiter Klimastreiktag. Zu diesem Tag sollen die Schüler und Studenten auch Unterstützung von den Berufstätigen bekommen: Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat die rund zwei Millionen Mitglieder aufgerufen, Flagge zu zeigen und sich dem Protest anzuschließen.