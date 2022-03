Artikel mit Audio-Inhalten

Fridays for Future auf der Bühne in München: Ist mein Mikro an?

"Test, Test": So werden Mikrophone gecheckt, gefolgt von der Frage: "Ist mein Mikro an?" Bei ihrer Rede vor dem britischen Parlament 2019 hat auch Greta Thunberg "Test, Test" gesagt, und wollte so prüfen, ob ihrer Generation überhaupt jemand zuhört?