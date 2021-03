Freude bei den Buchhändlern am Eröffnungstag

Die Buchhandlungen in Bayern haben seit heute wieder geöffnet, wenn auch mit Corona-Beschränkungen. Unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz der jeweiligen Ortschaften dürfen die Buchhändler je nach Größe eine gewissen Anzahl an Kundinnen und Kunden empfangen. Persönliche Beratung kann so wieder stattfinden.

Erleichterung und ein Stück Normalität

Barbara Voit vom Börsenverband des Deutschen Buchhandels Landesverband Bayern freut sich sehr. "Es ist eine große Erleichterung, dass die Buchhandlungen wieder öffnen dürfen." Natürlich habe man gerade in Städten mit einer höheren 7-Tage-Inzidenz Sorge vor einem Ansteckungsrisiko. Bayernweit sei die Stimmung dennoch freudig, so Voit.

Die staatlichen Vorschriften besagen, dass man auf die ersten 800 Quadratmeter ein Kunde pro zehn Quadratmeter im Laden empfangen darf. Für jeden weiteren Quadratmeter gilt die Regel: Ein Kunde auf 20 Quadratmeter. Außerdem besteht für Kunden eine FFP2-Maskenpflicht.

Herausforderung: Regale aktualisieren

Die große Herausforderung sei es jetzt, die Regal wieder zu befüllen und die Neuerscheinungen für den Frühling im Laden zu haben, so Voit. Da die Entscheidung der Wiedereröffnung relativ kurzfristig kam, hätten gerade kleinere Buchhandlungen noch nicht alles im Regal und würden in dieser Woche noch auf ergänzende Lieferungen warten. Buchhandlungen in kleineren Städten und Orten hätten jedoch weitgehend große Unterstützung im Lockdown durch ihre Stammkundschaft erhalten, die das Online-Angebot wahrgenommen haben.