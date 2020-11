Freud und Leid nah beieinander – Wie Kinder trauern

Die Lieblingspuppe ist kaputt, der Hamster verschwunden, die Großmutter gestorben. Das alles sind Gründe für Kindertränen und können in allen drei Fällen genauso heftig sein. Manchmal trauern Kinder sogar um das verlorene Haustier mehr als um ein verstorbenes Familienmitglied.

Kindertrauer ist oft direkter und unmittelbarer als bei Erwachsenen. Wie bei einem Sommergewitter auf das Sonnenschein folgt, können Kindertränen fast nahtlos in herzhaftes Lachen übergehen. Manchmal ist die Trauer aber auch versteckt und verborgen, denn auch jedes Kind trauert anders.

"Das Gefühl kann man gar nicht richtig begreifen"

Der dreizehnjährige Leon hat vor zweieinhalb Jahren seine Schwester Luca verloren. Das Mädchen hatte eine seltene Erbkrankheit, deshalb war klar, dass sie nicht alt werden würde. Dass sie jedoch so plötzlich an einer Streptokokken-Infektion stirbt, kam für ihre Mutter und ihren Bruder unerwartet.

"Vormittags habe ich den ersten Anruf bekommen, da war noch keine Rede von der Infektion, mittags zeigte dann der Schnelltest, dass es Streptokokken sind und nachts um zwei Uhr war Luca tot." Linda Schmidt, Mutter

Mit seinen Freunden redet Leon nur wenig über seine Gefühle. Er will nicht immer der sein, der keine große Schwester mehr hat. Er will Normalität. Deshalb ging Leon direkt nach Lucas Tod auch auf die Geburtstagsfeier seiner Cousine.

Eine Wohnung voll Erinnerungen

Doch Leons Schwester ist weiterhin präsent - überall in der Wohnung: Ein Kuscheltierdrache, eine Decke aus Lucas Kleidung, viele Bilder und Fotos.

Luca soll so ihren Platz in der Familie haben, das ist für die Alleinerziehende und ihren Sohn sehr wichtig. Auch auf dem Friedhof hat Luca einen besonderen Platz: Ein liebevoll gestaltetes Grab mit ihrem Namen in Leons Handschrift auf den Stein graviert.

Fröhlich und traurig – das geht zusammen

Linda Schmidt hat sich schon vor dem Tod ihrer Tochter zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Sie weiß, alle Gefühle sind erlaubt. Vor allem der äußere Rahmen, der Alltag, ist für trauernde Kinder wichtig, sagt sie: "Zum Sport und in die Schule gehen, am Alltag teilnehmen, dass dieses Grundgerüst bestehen bleibt, das ist das Allerwichtigste."

Und gerade solche Trauerpausen, wie Trauerbegleiterin Claudia Landenberger sie nennt, sind sehr wichtig, um dann auch wieder die schweren Stunden durchstehen zu können. Das gilt für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene. Sie sieht gerade bei Kindern eine große Stärke darin, zwischen solchen Phasen fast nahtlos hin und her wechseln zu können.

"Den großen Vorteil, den ich bei Kindern und Jugendlichen sehe, ist, dass sie sich nicht wie Erwachsene in einem 'entweder oder' Zustand befinden, sondern viel mehr in einem 'sowohl als auch'. Sie können in der einen Minute fröhlich spielen und in der anderen traurig sein." Claudia Landenberger, Münchner Institut für Trauerpädagogik

Ein Briefkasten zum Geburtstag

Leon und seine Mutter hat die Trauer zusammengeschweißt. Sie wissen, dass sich diese Trauer verändert und trotzdem fürchtet Leon, dass seine Schwester irgendwann vergessen sein könnte. Er hat deshalb jetzt schon Pläne für Lucas Geburtstag im Dezember.

"Ich wollte einen Briefkasten aufstellen, so dass jeder einen Brief an Luca schreiben kann, der will. Und die würde ich dann auch beantworten, weil ich glaub, ich bin eine der Personen, die sich am besten in Luca hineinversetzen kann." Leon Schmidt

Luca ist im Leben von Leon und seiner Mutter immer noch präsent. Beide haben einen Weg gefunden, trotz ihrer Trauer wieder nach vorne zu schauen.