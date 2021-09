Fremdenführer durch die Nacht – King Krule auf neuem Live-Album

Synthie, Saxophon und verzerrte E-Gitarre – schon an dieser ungewöhnlichen Instrumentierung der fünfköpfigen Begleitband lässt sich erkennen, dass King Krule eigenwillig ist. Das ist deswegen bemerkenswert, weil er drei Jahre lang die BRIT School besucht hat, also eine Akademie für Popmusik. Absolventen solcher Institute wissen, nachdem sie das Diplom erhalten haben, darüber Bescheid, wie man sich gewinnbringend andient und marktgerecht präsentiert. King Krule aber macht Musik, die nicht unbedingt in gängige Schemata passen will. Dass auch seine Songs um Liebesbeziehungen kreisen, was es bedeuten kann, sich in jemanden verliebt zu haben, der damit nicht umgehen kann, macht ihn attraktiv für ein junges Publikum.

Fakejazz, neu arrangiert

Als King Krule hat er letztes Jahr sein drittes Studio-Album "Man Alive!" herausgebracht, darauf sind Fakejazz und Bossa-Nova-Anklänge zu hören. Vor dem Lockdown konnte er noch eine Live-Show in Paris spielen, in der er einen Auszug aus seinem bisherigen Songbook präsentierte. Ältere Songs wurden allerdings umarrangiert, sie klingen jetzt noch eine Spur unheimlicher als die Studioaufnahmen.

Es lässt sich sogar wohlfühlen in den leicht unterkühlten, krakelig-gespenstischen Soundstrukturen und stilistischen Wechselbädern, die King Krule live entwirft. Mal erzählt er über ausgedünnten Patterns von Bass und Schlagzeug mit verhallter Stimme von nächtlichem Beziehungsstress, dann dröhnt die Band mit allem, was sie hat, das Publikum volle Kanne zu, um in eine leise, fast zärtliche Passage rüberzumachen. King Krule erweist sich dabei nicht nur als souveräner Bandleader, sondern auch als höchst überzeugender Vokalist, als eine Art koketter Fremdenführer, der Auskunft gibt über seine Ängste und Albträume.

Fremdenführer in der nächtlichen Stadt

Als Bonus dieses verblüffenden Live-Doppel-Albums lassen sich einige Stücke auf youtube ansehen. In Schwarz-Weiß gefilmt sieht man den charismatischen Rotschopf im Stroboskoplicht performen, während die Band sich in urbane Klanglandschaften verliert. Besser jedenfalls als die üblichen, sterilen streaming-shows. Wie auf dem Live-Album hört man hier auch das jubelnde, tobende Publikum, das die Atmosphäre eines Konzertes entscheidend prägt. Hoffentlich können wir diesen großartigen Rockmusiker bald wieder mal live erleben! Ziemlich grandios, dieses Live-Album von King Krule.

"You Heat Me Up You Cool Me Down" von King Krule ist bei XL Records erschienen.