Fremde Idyllen & Geisterstädte in Münchner Doppelausstellung

Eine große Bildungsreise in den Osten, eine Grand Tour XXL hat der russische Maler und Zeichner Emel´jan Korneev unternommen, zuerst durch Russland von Lappland bis zum Ural, später suchte er noch die beliebten Bildungsstätten in Griechenland und Italien auf. Hier hielt er in zartesten Zeichnungen mit Bleistift, Feder und Tusche sepiagetönte Landschaften um Neapel fest, Wasserfälle, Grotten und Buchten, Bäume und Ruinen in inniger Nähe, und die Tempel von Paestum. Damals waren Reisen noch wahrlich unkomfortabel.

2015 und 2016 reiste auch der Fotograf Jonathan Danko Kielkowski aus Fürth nach Spitzbergen, einem Insel-Archipel im Nirgendwo, unterhalb des Nordpols. Hier liegt in russischem Besitz das nördlichste, stillgelegte Kohlebergwerk: Verlassene Gebäude, gespenstische Gänge in den Tiefen des noch erhaltenen Permafrosts; leere kommunistische Häuserfronten, ein friedlich äsendes Rentier, still beobachtet von einer Leninstatue.

Von Idyllen & Geisterstädten

Zwei Künstler im Abstand von zwei Jahrhunderten und ihr Blick auf die Landschaften ihrer Zeit - einige Male direkt nebeneinander gehängt: Die ruinösen, rätselhaften Untergangspanoramen unserer Gegenwart, die Jonathan Danko Kielkowski in Kasachstan, Spitzbergen und auf dem Schiffswrack der Costa Concordia fotografiert hat. Und die idyllischen Ruinen bei Emel´jan Korneev, deren nostalgischer Idealisierung auch eine Katastrophe nichts anhaben kann, findet Kurator Nico Kirchberger.

Chronik und Drama

Die 54 Zeichnungen aus Korneevs Italien-Konvolut aus dem Besitz des bayerischen Grafen Carl von Rechberg, befinden sich seit 1926 im Münchner Stadtmuseums. Ein Schatz, der während des Corona-Stillstandes näher begutachtet und auch wissenschaftlich erschlossen wurde und nun auf erd-roter Wandfarbe erstmals gezeigt wird. Die Griechenlandbilder wiederum - auf blauem Hintergrund und aus dem Deutschen Archäologischen Institut Berlin - zeigen nicht immer souveräne Weltläufigkeit: Der Blick der fremden Expeditionsteilnehmer auf die fremden Einheimischen, erklärt die Kuratorin Susanne Glasl, sei mit stereotypen Vorurteilen belegt.