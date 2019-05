Radeln auf den Spuren der Oberpfälzer Simultan-Kirchen

Sport und Spiritualität

Kulturell interessierte Radlfreunde können auf Entdeckungsreise durch die Oberpfalz gehen. Der Simultankirchenradweg umfasst insgesamt zehn verschieden Tagestouren durch die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth sowie die Städte Sulzbach-Rosenberg und Weiden. Das Radwegenetz besteht aus zehn unabhängigen Routen von 45 bis 80 km Länge und führt zu Kirchen, die ab Mitte des 17. Jahrhunderts von evangelischen und katholischen Gemeinden gemeinsam genutzt wurden.

Geschichtsträchtige Radwege

Um die Gotteshäuser ranken sich Geschichten. Und: in den oft unscheinbaren Dorfkirchen sind interessante Details zu entdecken. Wie zum Beispiel in Sankt Katharina in Thansüß, einer der beiden Simultankirchen 2019. Hier ist auf dem Altarbild die Landschaft der Umgebung abgebildet. Mit den heute erloschenen Vulkanen, dem Parkstein und dem Rauhen Kulm. Oder St. Michael in Weiden. Dort gibt es zwei sogenannte simultane Hochaltäre, an denen die Zweireligiösität mit je zwei Figuren und Bildern zu sehen ist. Oder der Hochaltar und die bunt bemalte Kassettendecke in der Thumsenreuther Ägidienkirche. Oder den Grabstein in Krummennaab, der an einen französischen Adeligen erinnert, der im Ort eine Glaspoliermühle betrieb.

Fortschrittliche Entscheidung war aber auch Anlass für Streit

Pfalzgraf Christian August von Sulzbach hatte das Simultaneum 1652 eingeführt und damit angeordnet, dass die Kirchen in seinem Herzogtum sowohl den evangelischen als auch den katholischen Gemeinden zur Verfügung stehen sollten. In Thumsenreuth und Krummennaab erfolgte die Einführung 1663 gewaltsam. Denn beliebt war die Entscheidung des Pfalzgrafen nicht unbedingt. Dabei hätte sie dazu beitragen sollen, die konfessionellen Wirrnisse des Dreißigjährigen Kriegs zu befrieden. Doch immer wieder gab es Streit: zum Beispiel wenn der Altar für den Gottesdienst der anderen Konfession umgedeckt werden sollte. In den 1930er-Jahren wurden die "Kirchen-WGs" schließlich wieder aufgelöst. Teilweise wurden Ablösen gezahlt, und die jeweils andere Konfession baute sich eine eigene Kirche am Ort.

