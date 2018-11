Freiwillig einsam – Leben als Eremit

Spiritueller Weg

Eremitisch zu leben bedeutet immer, exponiert zu sein. Ein Eremit oder eine Eremitin wird öffentlich wahrgenommen und hat deshalb besondere Verantwortung auch für die "Kollegen“.

Durch Zufall erfährt Bruder Otto von der Bayerischen Klausnervereinigung in Bad Abbach bei Regensburg. Frauenbründl ist der Stammsitz der einzigen Eremitenverbrüderung in Deutschland. Vor wenigen Jahren noch gehörten zur Eremitage nur zwei Brüder, inzwischen sind es elf Frauen und Männer. Es braucht Disziplin und psychische Gesundheit, um mit der Einsamkeit in einer Klause umgehen zu können.