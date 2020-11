Freistaat Bayern kündigt Atelier von Nürnberger Künstlern

Stadt kann nicht helfen: In Nürnberg sind Ateliers knapp

Die Künstlerinnen und Künstler der Ateliergemeinschaft fühlen sich alleingelassen. Wenn sie bei ihrem Vermieter, der "Immo Bayern", nachfragen, werden sie nur vertröstet. Deshalb wenden sie sich an die Nürnberger Kulturbürgermeisterin Julia Lehner. Aber auch sie kann nicht wirklich helfen, denn Raum für die Herstellung von Kunst fehlt in der Stadt.

"Uns ist es leider nicht möglich, adäquate Räumlichkeiten anzubieten, denn die Stadt Nürnberg hat selbst einen ganz großen Mangel an Ateliers und künstlerischen Ermöglichungsräumen." Julia Lehner, Kulturbürgermeisterin Nürnberg

Acht Künstler gehören insgesamt zur Ateliergemeinschaft Marienstraße 23. Auch Meide Büdel gewann schon zahlreiche Preise. Ihre Großskulpturen stehen in vielen Städten in Franken. Aktuell hat sie einen Auftrag von der evangelischen Kirche in Weisendorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt). Sie darf den Innenraum der Kirche neu gestalten. Wenn sie nun ihren Arbeitsplatz verliert, geht es um ihre Existenz.

Kunstministerium: Im Atelierhaus besteht "Gefahr für Leib und Leben"

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks beim Kunstministerium erklärt ein Sprecher, dass die Vermietung von vorne herein nur eine Übergangslösung gewesen sei, auch wenn sich der Zeitraum bereits über 30 Jahre erstreckt. Außerdem sei die Kündigung im Juli wegen erheblicher Mängel erfolgt. Es bestehe "Gefahr für Leib und Leben". Deshalb "können wir die Verantwortung für eine Verlängerung des Mietverhältnisses nicht übernehmen", so der Sprecher des Kunstministeriums weiter.

Freistaat sucht nach Alternative für die Ateliergemeinschaft

Allerdings bemühe sich der Freistaat, eine Alternative anbieten zu können. Die brauchen die Künstler nun dringend, gerade jetzt in der Coronakrise. Ansonsten müssen sie ihre Arbeit, der zugleich ihr Broterwerb ist, zum 30. November einstellen.