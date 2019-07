Freiheit unter dem Regenbogen: "Tannhäuser" in Bayreuth

Richard Wagner hat sich ja bekanntlich viele Freiheiten genommen, zum Beispiel die, keine Rechnungen zu bezahlen, immer nur das Beste zu bestellen und zu lieben, wen er wollte. Mag sein, dass das noch kein Anarchismus ist, aber die Richtung stimmt. Deshalb war es auch so folgerichtig wie unterhaltsam, dass Regisseur Tobias Kratzer für seinen "Tannhäuser" in Bayreuth Wagners Lebensmotto "Frei im Wollen, frei im Tun, frei im Genießen" in den Mittelpunkt stellte. Wahrhaft revolutionär, diese Einstellung, ziemlich egoistisch und gefährlich obendrein, wie Kratzer am Beispiel des Tannhäuser und seiner Muse, der Venus, eindrucksvoll vorführte.

Demolierte Gartenzwerge

Die beiden sind als Straßengang unterwegs, er als Clown, sie als Vamp im engen Pailletten-Einteiler, begleitet von einer Drag Queen namens Le Gateau Chocolat, auf deutsch "Schokoladenkuchen", und einem Kleinwüchsigen, der genauso aussieht wie Oskar Matzerath aus der "Blechtrommel". Diese vier Paradiesvögel erinnern in ihrem alten Lieferwagen an "Priscilla, die Königin der Wüste", die in dem legendären Film ja mit ein paar selbstbewussten Transvestiten das australische Hinterland aufmischt. Genauso rotzfrech bahnen sich Tannhäuser und Co. ihren Weg von der thüringischen Wartburg durch die Lande, klauen Benzin, prellen die Zeche beim Schnellimbiss, fahren einen Polizisten um, demolieren ein paar Gartenzwerge. Tannhäuser versucht es immerhin kurzzeitig mit dem bürgerlichen Leben, das hier so aussieht wie eine kreuzbrave Wagner-Inszenierung aus den fünfziger Jahren. Geordnete Verhältnisse!