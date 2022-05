"Freiheit ist ansteckend": "Fidelio" aus Kiew kommt nach Coburg

Einige Tage die Illusion von Normalität, denn alle Mitwirkenden haben natürlich in der Ukraine Verwandte, Freunde, Menschen, an die sie permanent denken, um die sie fürchten. Jens Neundorff von Enzberg (56), Intendant in Meiningen und früher Chef des Regensburger Theaters ist überzeugt: Solche Gastspiele sind wichtig, um Zeichen zu setzen - über reine Symbolik hinaus: "Es geht natürlich um unsere demokratischen und kulturellen Werte. Diese Sichtbarmachung ist ja in dieser Oper beabsichtigt. Der Beethoven hat diese Revolutionsoper am Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben, die einzige, die er in seinem ganzen Leben zu Papier gebracht. Das zeugt von einem demokratischen Verständnis und einem hohen kulturellen Wert, und wenn das alles nicht mehr sichtbar gemacht werden kann, ist das natürlich in Gefahr."

"Krieg hat mich gelehrt, keine Pläne zu machen"

Der Krieg verändert alles: Das Leben, die Arbeit, die Wahrnehmung von Zeit - was wichtig war, wird bedeutungslos, und umgekehrt, gerade auch für Zivilisten. Andrei Maslakov ist im Hauptberuf Bariton am Nationaltheater von Kiew, singt dort in Gounods "Faust", Donizettis "Liebestrank" und Puccinis "La Bohème" und leitet sein eigenes, kleineres Opernhaus nebenbei: "Ja, die Theater sind geschlossen, auf ungewisse Zeit. Die Nationaloper, wo ich Solo-Mitglied bin, hofft, dass sie am 21. Mai einen 'Barbier von Sevilla' aufführen kann. Schauen wir mal, wie dann die Situation ist. Die Lage ist ernst, das wissen wir ja, von heute auf morgen kann alles ganz anders sein. Der Krieg hat mich gelehrt, keine Pläne mehr zu machen. Der Krieg hat mich auch gelehrt, dass ich mich auf das konzentriere, was ich hier und heute erledigen kann, die nächsten Stunden werden dann zeigen, was danach geht."