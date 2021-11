Freies Theater & Tanz aus aller Welt bei Spielart in München

Es dauert, bis der Wicker Man in sich zusammenfällt. Die riesige Menschenskulptur aus Holz und Stroh brennt lichterloh auf dem Olympiasee und hält den Flammen doch über vierzig Minuten stand. Als die Holzbalken niederstürzen, ist die eklektische Oper, die Anna McCarthy und ihr Team als spektakuläres Ritual der Angstbändigung aufführen, schon vorbei.

Eine Mischung aus raunenden Rezitativen, klassischen Melodien und beschwörenden Chören, in der sich eine weibliche Stimme zur Verbündeten und Stellvertreterin gequälter Frauen erklärt. Gesang und Performance der futuristisch kostümierten Darstellerinnen lassen an Hexenverbrennungen, düstere Seancen, schwarze Messen denken. Dieses Ritual gegen die Angst fasziniert, irritiert und hat Sogwirkung. Rund um den See über 2.000 teils spontan hinzugekommene Zuschauende.

"Global Angst" als Motto

Mit dem Projekt "Global Angst", kuratiert von Julian Warner, ist das Münchner Spielartfestival am vergangenen Wochenende in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Die Idee: Angstbewältigung im Kollektiv. Die Bestandteile: Ein Parlament, in dem Expertinnen und Publikum globale Ängste diskutierten. Eine Parade mit öffentlicher Verlesung der gesammelten Ängste. Und zum Schluss die Angstaustreibung am Olympiasee.

Vielleicht auch die Austreibung der Angst vor dem Spielart Festival selbst. Denn die Performance-Biennale steht mit ihrem immer internationaler und umfangreicher gewordenen Programm inzwischen immer auch für: Befremden, Überforderung und das Gefühl von Zuviel. Corona hat dem wenig Abbruch getan, im Gegenteil. Die Tanz- und Performanceproduktionen aus der ganzen Welt werden wie nie ergänzt durch digitale Formate und eigens kuratierte Nebenprogramme. Etwa der Schwerpunkt "Nose" zum Geruchsinn in der Kunst oder das Festival im Festival "New Frequencies" mit Nachwuchskünstlerinnen. Bei dieser Fülle gilt es: sich ausliefern, Hilflosigkeit zulassen und eben immer wieder auch begeistert sein.

Tanz aus Brasilien, Oper aus Japan

Zum Beispiel, wenn die brasilianischen Tänzerinnen von Cia Suave, die das Leben in den Favelas von Rio kennen, wie auf einem Laufsteg - oder auf der Straße - ihre Hüften kreisen lassen, Hintern und Brüste schütteln, Haare schwingen. Unnachahmlich energetisch und virtuos führen sie in "CRIA" eine Choreographie auf, die vom brasilianischen Dancinha, einer Verbindung von Funk und zeitgenössischem Tanz inspiriert ist.

Das Spiel zwischen den Geschlechtern als lustvolles, erotisches, amüsantes, Stereotype und Klischees nicht auslassendes Ritual. Zugleich mündet der Abend auch immer wieder in zärtliche Soli und Pas de deux, die von Anziehung, Nähe und Distanz, Freundschaft erzählen. Leicht für das Publikum daran anzuknüpfen. Viel schwieriger ist das dagegen bei der japanischen Produktion "Madama Butterfly" – trotz des bekannten Stoffs.

Die Regisseurin Satoko Ichihara interpretiert Puccinis Oper aus japanischer und feministischer Perspektive neu. Und zeigt dabei asiatische Weiblichkeit gefangen in der Fixierung auf westliche Schönheitsideale. Hier beschließt Cio-Cio-San selbst, den amerikanischen Offizier Pinkerton zu verführen, um schwanger zu werden. Der wiederum ist froh, sexuell zum Zug zu kommen. Auf Sex und Körper sind sie alle fixiert in dieser Version des Stoffes. Dann wieder treten die Darstellenden, teils aus dem Ensemble des Residenztheaters, aus den Rollen und diskutieren über die Repräsentation kultureller Identität auf einer Bühne. Wo japanischer Text und Übertitel oft vorbeirauschen, hält einen die Ästhetik des Abends am Ball. Es wird mit Avataren, aufgezeichneten Stimmen und Videobildern interagiert. Im Rosenblätter-Regen nach Kabuki-Theater-Manier stirbt Madame Butterfly auch hier. Und das ist dann wieder eines dieser Bilder, die man von Spielart mit nach Hause nimmt.