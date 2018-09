Die Guten sind bei Frederick Forsyths "Fox" immer die Briten

Luke Jennings ist 18 Jahre alt, lebt zu Hause bei seinen Eltern und verbringt seine Zeit fast ausschließlich vor dem Computer. Er hat das Asperger- Syndrom und die Fähigkeit, auch komplizierteste Verschlüsselungen zu hacken und Zugang in die geheimsten Datennetze zu finden. Eine britisch-amerikanische Spezialeinheit stürmt in einer Nacht- und Nebelaktion das friedliche Einzelhaus der Jennings in der englischen Provinzstadt Luton. Die Eltern hatten keine Ahnung, dass ihr Sohn von seinem Kinderzimmer aus die Datenbasis des amerikanischen Geheimdienstes NSA in Fort Meade in Maryland geknackt hat. Dem autistischen Luke droht die Auslieferung in die Vereinigten Staaten, womöglich lebenslange Haft. Die Premierministerin in London sucht den Rat eines alten Vertrauten, des ehemaligen britischen Geheimdienstchefs.

Luke dringt in die geheimsten Netzwerke

Sir Adrian Weston findet, es gebe etwas Besseres, als dieses Hacker-Talent für den Rest seines Lebens einfach in eine Zelle tief in Arizona zu stecken. Die Briten überzeugen die Amerikaner, auf Lukes Auslieferung zu verzichten und stattdessen die Dienste des Jungen im Kampf gegen die gemeinsamen politischen Feinde in aller Welt zu nutzen. Luke dringt in die geheimsten Netze der Russen, der Iraner und der Nordkoreaner ein. "The Fox", der Fuchs, so Lukes Codename, wird zur effektivsten Waffe des Westens im modernen Kalten Krieg. Die Times schreibt über Frederick Forsyth: „Seine große Stärke ist es, dass seine Geschichten – auch wenn sie auf den ersten Blick fantastisch erscheinen – auf harten Tatsachen beruhen.“