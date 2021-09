Mr. Bad Guy: Freddie Mercury würde heute 75 Jahre alt

Freddie Mercury gehört zu den Paradiesvögeln der Rockmusik. Mit seinen Bandkollegen von "Queen" beeinflusst er bis heute er zahllose Musiker – geschätzte 375 Millionen Tonträger hat die 1970 gegründete Gruppe aus London verkauft. Ihr Markenzeichen: theatralischer Poprock, harte Gitarrenriffs mit Opernharmonien und – auch das – Tanzrhythmen.

Die Verfilmung seiner Lebensgeschichte "Bohemian Rhapsody" hat den Kultstatus von Band und Sänger international noch einmal gefestigt, "Bohemian Rhapsody" (2018) gilt als die kommerziell erfolgreichste Filmbiografie überhaupt.

Wer sich auf die Spuren von Freddie Mercury machen will, kann an seinem Geburtstagswochenende also den Film ansehen oder aber durch München spazieren. In dieser Stadt stößt man nämlich auf einige Spuren des Sängers.

München meets Mercury

Mercury ließ sich 1979 in einer Wohnung im Glockenbachviertel nieder, weil er sich in der Stadt so frei bewegen konnte, wie es ihm in London oder anderen Weltstädten nicht möglich gewesen wäre, so erklären es Freunde aus der Münchner Zeit.

Er wurde damals natürlich auch in Deutschland erkannt, aber der Ansturm auf Mercury und seine Autogramme sei kaum zu vergleichen gewesen. Das galt immerhin bis Mitte der 80er Jahre.

"The Game" – ein Münchner Album

Zur Verbindung von München und Mercury gehören die Musicland Studios: In dem Münchner Tonstudio nahm die Band Queen ihr 1980 erschienenes Album "The Game" auf – darauf zu hören sind u.a. die erfolgreichen Titel "Another One Bites the Dust" und "Crazy Little Thing Called Love".

Die Deutsche Eiche, die berühmte Schwulenkneipe der Stadt, könnte ein weiterer Anlaufpunkt auf der Mercury-Tour durch München sein, ebenso: das Pimpernel oder das "Old Mrs. Henderson", aus dem 2008 die "Paradiso"-Tanzbar wurde.

Legendärer Geburtstagsabend im Glockenbach

Dort, mit Schwarz-Weiß-Karos im Blick, drehte Mercury das Video zu "Living On My Own" – an seinem 39. Geburtstag übrigens, bis heute ein fast schon mythischer Geburtstagsabend für die Stadt München.

Seit dem September 1985 hat sich dort einiges verändert, aber Fenster und Holztreppe sind wie damals, im Jahr der Aufnahme.