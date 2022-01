"Frech und herzlos": Künstler fordern von Politik Bilder zurück

"Beschämend" findet die prominente britische Künstlerin Tracey Emin (58) das Verhalten der Regierung, speziell von Premierminister Boris Johnson, und hadert prompt mit dem derzeitigen Aufenthaltsort ihres Kunstwerks "More Passion" (Mehr Leidenschaft), eine Neoninstallation, die seit 2011 als Geschenk der Künstlerin in Downing Street 10 hängt. Damals war David Cameron Regierungschef. Grund für Emins Wut: Johnsons Verhalten sei aus ihrer Sicht "bizarr", er zeige viel zu wenig öffentliche Reue für sein Fehlverhalten. Der Tory-Politiker hatte während des von ihm selbst verordneten strengen Lockdowns an Partys im Regierungssitz teilgenommen, weshalb er jetzt um sein Amt kämpfen muss.

"More Passion" sei so ziemlich "das Letzte", was die Regierung jetzt brauche, so Tracey Emin in einem Post auf Instagram. Das Kunstwerk hängt im ersten Stock des Amtsgebäudes, vor dem Eingang zu einem Salon, in dem regelmäßig Gäste empfangen werden. Streng genommen will Emin das Werk nicht wieder in Besitz nehmen, wie der "Guardian" berichtet: "Ich habe es verschenkt. Ich will es nicht zurück haben. Das Werk gehört der Regierung, nicht demjenigen, der gerade amtiert. Es könnte in der britischen Botschaft in Kairo hängen, oder ins Archiv wandern. Es gibt viele Möglichkeiten, aber gerade in diesem Moment denke ich nicht, dass es eine gute Idee ist, dass es in Downing Street 10 bleibt."

Fotokünstler zieht Leihgaben von CSU zurück

Anders der Münchner Fotokünstler Michael von Hassel (44), ein Großneffe des 1997 verstorbenen CDU-Politikers und früheren Bundesverteidigungsministers Kai-Uwe von Hassel. Er hatte der CSU sein Bild "Bavarian Sky", eine 2013 aufgenommene, quietschbunte Innenansicht des Hacker Pschorr-Wiesnzelts, als Leihgabe überlassen. Die Arbeit hing seit 2016 in der Parteizentrale. Jetzt verlangte von Hassel das Werk in einem vierseitigen Brief an Markus Söder zurück. Darin bezeichnete der Künstler die Corona-Politik, insbesondere, was die Unterstützung von Kunstschaffenden betrifft, als "frech und herzlos", wie der "Bild" zu entnehmen war: "Eine solche Politik halte ich für unerträglich und verlogen. Den großen Retter spielen und später alle im Regen stehen lassen. Darüber hinaus betreiben Sie aus meiner Sicht eine unerträgliche Politik der Spaltung. Sie verbreiten Angst und lügen wiederholt. Grundrechte sind Ihnen anscheinend egal."

Noch vor wenigen Jahren, bei der Hängung einiger Fotos in der CSU-Parteizentrale, hatte sich von Hassel in einem Interview mit der "Welt" geschmeichelt darüber gezeigt, dass speziell Andreas Scheuer ein Fan seiner Kunst sei: "Die CSU ist ja schließlich eine Volkspartei und aus diesem Grund kann man ja wohl davon ausgehen, dass sie es bunter mag." Damals sagte von Hassel ergänzend, er würde seine Bilder auch der SPD überlassen, ja sogar sehr umstrittenen Potentaten: "Ich gehe auf die Leute immer erst mal offen zu. Ich wär‘ auch nach Tschetschenien geflogen, als der dortige Diktator mich mal eingeladen hatte. Der Termin wurde dann aber abgesagt, weil das Hotel, dessen Eröffnung gefeiert werden sollte, zwischenzeitlich abgebrannt war. Auch da habe ich mir gedacht: Den schaust du dir am besten selber an. Ich bilde mir meine Meinung gern direkt. Und entscheide dann."