Freaks und Frieden: Schräges Leo-Tolstoi-Musical in Linz

Und so schlendern die Mitwirkenden auf die Bühne, als ob sie das Flower-Power-Happening "Hair" einstudiert hatten, ohne dass dafür die passenden Klamotten bereitlagen. Fröhlich und entspannt legen all die Freaks los, geben ordentlich Gas, werfen Gläser an die Wand, wie in Moskau offenbar üblich, und lassen es emotional krachen. Eine coole Gang von Ausgeflippten beim Abhotten im Club. Ginge alles völlig in Ordnung, wenn die besseren Kreise zu Zeiten von Tolstoi nicht gefangen gewesen wären in ihren damals schon überkommenen Konventionen. Frei war damals kaum jemand in seinen Neigungen, schon gar nicht in der Oberschicht.

Mäßig überzeugendes Experiment

Davon handelt ja "Krieg und Frieden": Napoleon stand für eine neue, revolutionäre Welt, auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Russland kämpfte für die ganz alten Verhältnisse und Traditionen, nicht anders als heute. Deshalb wird Tolstoi vom Putin-Regime auch in Ehren gehalten, während fortschrittlichere Dichter des 19. Jahrhunderts wie Turgenjew eher verdächtig sind. All diese Konflikte wurden in "Natascha, Pierre und der große Komet von 1812" leider nicht ansatzweise deutlich. So war es ein mäßig überzeugendes Experiment, mit den Mitteln des Electro-Pop einen Klassiker in die Gegenwart zu holen. Tolstoi zu lesen war insofern die überzeugendste Botschaft der gut zweieinhalb Stunden.