Trotz 100 Jahren Frauenwahlrecht ist Macht noch immer männlich

Barbara Knopf: Der Anteil der Frauen im Parlament ist zurück gegangen. Nach 100 Jahren eine bittere Bilanz. Lassen Sie trotzdem heute die Korken knallen für die Frauenrechtlerinnen von damals?

Helga Lukoschat: Ja, das machen wir. Wir werden in einem Festakt der Bundesregierung dieses Jubiläum begehen und feiern, denn wir können auch stolz darauf sein, was diese großartigen Kämpferinnen erreicht und erstritten haben – gegen enorme Widerstände! Wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen, gegen welche Vorurteile die Frauen anzugehen hatten, was sie sich anhören mussten. Es wurde ihnen gesagt: Seid ihr denn überhaupt klug genug dafür? Und warum wollt ihr überhaupt eure eigenen Interessen vertreten, ihr habt doch eure Väter, Brüder, Söhne, die für euch wirklich in die Bütt steigen können. Oder es wurde den Frauen gesagt, warum wollt ihr denn dem Staat dienen, Hauptsache ihr dient eurem Ehemann! Das war eben dieses ganze Erbe des 19. Jahrhunderts.

Wie kam es denn dann in Deutschland so unmittelbar nach dem Kriegsende, das ja am 11. November ausgerufen wurde, also einen Tag später zu dem Erfolg, dass das Frauenwahlrecht auf den Weg gebracht wurde?

Nun ja, die Frauen hatten ja wirklich Jahrzehnte dafür gekämpft, verstärkt um die Jahrhundertwende, weil sich Frauen erst etwa ab 1900 politisch wirklich betätigen durften. Vorher hatte das Preußische Vereinsrecht den sogenannten Weibspersonen politische Betätigung verboten, das muss man ja auch einmal im Auge haben! Da konnten sich die Frauen dann tatsächlich noch einmal offensiver organisieren, Streitschriften herausgeben, Petitionen einreichen, die Parteien bearbeiten, sodass dann, als die Novemberrevolution ausbrach und die Republik verkündet wurde, der Rat der Volks-Beauftragten – so hieß damals diese provisorische Regierung – eben auch sofort das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht für Männer und Frauen ab 21 Jahren verkündete. Das war klar, das musste dann kommen.

Louise Otto-Peters hat 1843 schon gesagt, die Teilnahme von Frauen an den Interessen des Staates sei kein Recht, sondern eine Pflicht. Ich habe so das Gefühl, Politik ist bis heute eine männliche Hegemonie, mal weniger oder mal mehr: im Bayerischen Landtag eher mehr. Es gibt eine stagnierende beziehungsweise sogar rückläufige Frauen-Repräsentanz in der Politik und in den Parlamenten. Woran liegt das, und vor allem: Wie könnte man das ändern?

Wir hatten bis weit in die 80er-Jahre hinein in der Bundesrepublik einen Anteil von unter zehn Prozent Frauen in den Parlamenten und das änderte sich eigentlich erst mit der zweiten deutschen Frauenbewegung in den 70er- und 80er-Jahren. Dann natürlich auch mit den Grünen, die von Anfang an eine Quote für Frauen und Männer einführten, die stark auch von der Frauenbewegung beeinflusst waren. Andere Parteien haben dann nachgezogen. Aber warum haben wir jetzt aktuell auch im Bundestag diese Rückschritte? Wir sind ja auf den Stand von vor 20 Jahren gefallen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine neue Partei im Bundestag haben, die AfD – zu 90 Prozent männliche Abgeordnete, überwiegend auch von Männern gewählt. Es ist auch ganz interessant, da gibt es einen Gender-Voting-Gap, einen Unterschied im Wahlverhalten von Frauen und Männern. Auch die FDP hat vergleichsweise wenige, aber eben auch CDU / CSU, weil ein Großteil der Direktmandate dieser beiden Parteien ja zu gut 80 Prozent mit Männern besetzt sind.

Und wie könnte man jetzt konkret an einer Veränderung arbeiten?

Man kann eine Menge Sachen machen, es ist nicht so, dass die Parteien hilflos wären, sie könnten sich intern zum Beispiel Gleichstellungspläne, Zielvorgaben geben. Sie können ganz gezielt Frauen auf aussichtsreiche Wahlkreise vorbereiten, aufbauen als Kandidatinnen, sie bei der Netzwerkarbeit unterstützen. Das effektivste Instrument wäre mit Sicherheit eine gesetzliche Vorgabe. Wir kennen solche Vorgaben immerhin aus neun westeuropäischen Ländern: Belgien, Spanien, Frankreich natürlich haben solche Vorgaben, und insofern setzen wir uns in der EAF mit vielen anderen Verbänden, dem Deutschen Frauenrat, dem Juristinnen-Bund und vielen anderen dafür ein, jetzt auch für Deutschland ein sogenanntes Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen.

Was ist das genau?

Das würde bedeuten, dass den Parteien vorgeschrieben wird, auf den Wahllisten eine paritätische Anzahl von Frauen und Männern zu nominieren. Vorbild ist da das Paritätsgesetz aus Frankreich. Frauen und Männer haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, die gleichen staatsbürgerlichen Pflichten – das ist "citoyenne" im besten Sinne des Wortes – und unter dieser Maßgabe haben die Franzosen gesagt, Frauen und Männer brauchen wirklich den gleichen Zugang zu politischen Ämtern und Mandaten und haben da verschiedene Regulierungen vorgelegt, von denen wir uns einiges abgucken können.

Und wie kommt so der Vorschlag eines Paritätsgesetz an? Gibt es da Widerstände?

Ja, es gibt Widerstände unterschiedlichster Art in den Parteien selbst. Gerade auch in den konservativen Parteien heißt es natürlich, gut, wenn so und so viele Frauen kommen, müssen die Männer ihren Platz räumen. Sie können sich vorstellen, dass das nicht unbedingt freiwillig passiert. Um so ein Paritätsgesetz im Bundestag zu verabschieden, brauchen wir eine Mehrheit. Wir haben ja in unserer Verfassung den starken Artikel 3 Absatz 2: Frauen und Männer sind gleichberechtigt und auch ergänzt, dass der Staat verpflichtet ist, bestehende Benachteiligungen abzubauen und auf eine tatsächliche Gleichberechtigung hinzuwirken. Es ist ja ein aktiver Auftrag, und wenn man sieht, dass über Jahrzehnte da eine strukturelle Benachteiligung von Frauen vorlag, dann muss man eben auch zu härteren Mitteln greifen.

Weltweit muss man aber eigentlich schon davon sprechen, dass es eine Art Rollback gibt. Es sind doch eine ganze Menge frauenverachtende Egomanen an der Macht, Trump und Bolsonaro in Brasilien zum Beispiel. Muss politischer Widerstand jetzt eigentlich wieder weiblich sein, also ein weibliches Moment haben?

Auf jeden Fall, weil diese rechtspopulistischen Strömungen – das zeigt die Geschichte, das zeigt aber auch die Gegenwart – mit Frauenrecht, mit Gleichberechtigung, mit modernen Lebensentwürfen, mit Partnerschaftlichkeit für Frauen und Männer in ihrer Vielfalt sehr wenig am Hut haben. Wir sollten uns etwas mehr auf unsere Hinterbeine stellen, um das, was wir erreicht haben, auch zu sichern.