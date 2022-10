Frauenpower in Hof: Filmtage verleihen Förderpreis und Filmpreis

Im Rahmen der 56. Internationalen Hofer Filmtage sind am Donnerstagabend zwei wichtige Preise in der Filmbranche verliehen worden. Die mehrfach ausgezeichnete Regisseurin Aelrun Goette hat den begehrten "Filmpreis der Stadt Hof" erhalten. Außerdem ging der mit 10.000 Euro dotierte "Förderpreis Neues Deutsches Kino", gestiftet von der DZ Bank, dem Bayerischen Rundfunk und Bavaria Film an Heike Fink für ihren fiktiven Dokumentarfilm "Olaf Jagger".

Hofer Filmtage: Filmpreis geht an "radikale Beobachterin" Goette

Aelrun Goette hat unter anderem mehrere Tatort-Filme gedreht und gerade ihren neusten Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" über die Modewelt in der DDR in die Kinos gebracht. In ihrer Laudatio beschrieben die beiden jungen Filmschaffenden Paula Knüpling und Max Hegewald die neue Filmpreis-Ausgezeichnete Goette als "radikale Beobachterin mit einem Interesse an Menschen und deren Abgründen". Sie nehme immer eine Haltung ein, ohne Angst davor zu haben, gefallen zu müssen. Die Zusammenarbeit mit Aelrun Goette, die auch Honorarprofessorin an der Filmuniversität Babelsberg ist, sei "immer eine Reise zum Mittelpunkt der Ehrlichkeit".

"Who is Who des deutschen Films"

Mit dem undotierten Filmpreis würdigt die Stadt Hof seit 1986 während der Internationalen Hofer Filmtage Filmschaffende, die sich besonders um den deutschen Film und das Festival verdient gemacht habe. Mit der Auszeichnung reihe sich Goette in das "Who is Who des deutschen Films" ein, freute sich Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) bei der Übergabe.

Den Filmpreis haben bisher unter anderem Regisseure wie Doris Dörrie, Wim Wenders, Sönke Wortmann und Schauspieler wie Joachim Król, Jessica Schwarz oder Aylin Tezel und auch die "kinokino"-Redaktion des Bayerischen Rundfunks erhalten.

Regisseurin des Eröffnungsfilms "Olaf Jagger" ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurde am Donnerstagabend auch die Regisseurin Heike Fink. Sie erhielt den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" für ihren Film "Olaf Jagger", der das Festival am Dienstag mit eröffnet hatte.

In einer Mischung aus Dokumentation und Spielfilm sucht Comedian Olaf Schubert darin nach dem Fund eines Tonbands im Keller seines Elternhauses nach möglichen familiären Verbindungen zu Rockstar Mick Jagger.

"Regisseurin Heike Fink schafft es, mit 'Olaf Jagger' ein Spiel mit uns zu eröffnen. Wir werden belogen, ausgetrickst, von Spannung gepackt, im Unwissen gelassen, mit Leichtigkeit umgarnt und am Ende vom Kern berührt. Filme wie diesen braucht das Publikum." Begründung der Jury zum "Förderpreis Neues Deutsches Kino"

Die dreiköpfige Jury bestand aus Schauspielerin Emma Bading, Produzentin Bettina Brokemper und der Regisseur Felix Tissi.