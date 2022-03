Frauenpower bei den Oscars: Trio um Amy Schumer moderiert

19 Mal stand der Komiker Bob Hope als Gastgeber der Oscar-Verleihung auf der Bühne, Billy Crystal tat es neun Mal, Johnny Carson fünf Mal. Nun sollen gleich drei Neulinge Hollywoods größte Show aufmischen und erstmals in der Oscar-Geschichte sind es drei Frauen. Die Schauspielerinnen Amy Schumer (40, "Dating Queen"), Regina Hall (51, "Girls Trip") und Wanda Sykes (58, "Bad Moms") werden am 27. März die 94. Academy Awards moderieren.

Sie hätten drei sehr dynamische und lustige Frauen gewinnen können, sagte Show-Produzent Will Packer über das Trio. Schumer lässt daran keine Zweifel. Mit ihren Sprüchen auf der Oscar-Bühne werde sie sich bestimmt Ärger einhandeln, prophezeite Schumer im TV-Interview mit "Extra". Sie würden es bestimmt besser machen als ihr Vorgänger bei der vorigen Gala. Keine Frage, denn in den vergangenen drei Jahren hatte die Filmakademie auf Gastgeber verzichtet. Stattdessen gab es lediglich prominente Laudatoren, die die Gewinner verkündeten.

Oscar-Akademie setzt Zeichen mit Moderatorinnen-Wahl

Über Jahrzehnte hinweg standen zuvor Moderatoren im Rampenlicht, die mit Gags den Ton angaben. Zum Auftakt der Preisgala hielten sie gewöhnlich einen Eröffnungsmonolog, mit Seitenhieben auf Politik und Showbusiness. Diese Rolle geht nun an Schumer, Hall und Sykes. Mit der Wahl des schlagfertigen Trios setzt die Filmakademie ein deutliches Zeichen. Angesichts stark sinkender Zuschauerzahlen bemühen sich die Veranstalter, das verknöcherte Format aufzulockern und ein jüngeres Publikum zu begeistern.

Seit Wochen rührt die Oscar-Akademie die Werbetrommel für die 94. Academy Awards. Anthony Hopkins, Lady Gaga, John Travolta: Das sind einige der großen Stars, die bei der Oscar-Gala auf der Bühne stehen. Für Scharen von Promis wird der rote Teppich ausgerollt – die Gala steigt im traditionellen Dolby Theatre, mit über 3.000 Plätzen, im Herzen von Hollywood.

Krieg in der Ukraine überschattet die Show

Nach Pandemie-Bedingungen nun zurück zum sorglosen Oscar-Glamour? Nicht ganz. Auch in diesem Jahr gelten strikte Corona-Auflagen, Nominierte und Gäste müssen Impfschutz und negative Tests vorweisen. Mehr noch, der Krieg in der Ukraine überschattet die Show. Sie habe keine Angst, das Rampenlicht für eine ernste Botschaft zu nutzen, sagte Oscar-Moderatorin Schumer im Gespräch mit Talkshow-Host Drew Barrymore. Den Produzenten habe sie vorgeschlagen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Video-Auftritt sprechen zu lassen. Die Entscheidung liege aber nicht bei ihr. Also abwarten, wie politisch die Oscars diesmal werden.

Wer 2022 für die Oscars nominiert ist

Doch Unterhaltung steht ohne Zweifel im Mittelpunkt. Stars werden sich auf dem roten Teppich im Rampenlicht sonnen. Als beste Hauptdarstellerinnen sind unter anderem Kristen Stewart ("Spencer"), Jessica Chastain ("Eyes of Tammy Faye") und Nicole Kidman ("Being the Ricardos") nominiert. In der Männerrunde mischen Will Smith ("King Richard"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog") und Javier Bardem ("Being the Ricardos") mit.

Das bildstarke Western-Drama "The Power of the Dog" führt mit zwölf Nominierungen das Oscar-Feld an. Die Neuseeländerin Jane Campion inszeniert eine queere Story über zwei ungleiche Brüder, die in den 1920er Jahren gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben. Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee und Kirsten Dunst sind nominiert. Campion hat gleich drei Gewinnchancen, als Regisseurin, Produzentin und für das adaptierte Drehbuch.

Dass Frauen eine Regie-Trophäe gewinnen, hat Seltenheitswert. Erstmals war das Kathryn Bigelow 2010 mit dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando – The Hurt Locker" gelungen. Im vorigen Jahr machte es ihr die chinesische Regisseurin Chloé Zhao mit "Nomadland" nach, nun gilt Campion als Favoritin, Jahrzehnte nach ihrer Niederlage im Rennen um den Regie-Oscar mit dem Drama "Das Piano" (1994).

Geht erstmals Oscar für den besten Film an Streamingdienst?

Sollte der Netflix-Film "The Power of the Dog" den Spitzenpreis holen, so wäre das der erste Oscar-Sieg für einen Streamingdienst in der Sparte "Bester Film". Schärfster Streaming-Konkurrent (Apple TV+) ist der von Kritikern und Zuschauern gefeierte Film "Coda" über ein 17-jähriges Mädchen, das in einer gehörlosen Familie aufwächst. Die Tragikomödie hat dem gehörlosen US-Schauspieler Troy Kotsur in der Vaterrolle schon mehrere Preise eingebracht. Die Branche sieht Chancen für einen Überraschungssieg als "Bester Film".

Insgesamt zehn Kandidaten wetteifern um den Top-Oscar, darunter der japanische Film "Drive my Car" und die Studiofilme "West Side Story", "Belfast", "King Richard" und "Dune".

Deutsche Hoffnungen auf Oscar

Auch zwei deutsche Filmschaffende könnten einen Oscar bekommen: Der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer und Star-Komponist Hans Zimmer sollten Dankesreden parat haben. Beide gewannen Mitte März schon bei den Baftas in London die Trophäen für die beste Filmmusik und die visuellen Effekte in dem bildgewaltigen "Dune".

Der gebürtige Schwabe Nefzer holte gemeinsam mit Hollywood-Kollegen im Jahr 2018 für "Blade Runner 2049" seinen ersten "Visual Effects"-Oscar. Für Zimmer ist es nun die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere. Ausgezeichnet wurde der gebürtige Frankfurter 1995 für den Zeichentrickfilm "Der König der Löwen".

Kritik an diesjähriger Verleihungszeremonie

Zimmer ist derzeit auf Europa-Tournee, am Oscar-Wochenende stehen für ihn Konzerte in Amsterdam auf dem Programm. Vor der Presse in Berlin monierte er Anfang März Pläne der Filmakademie, die Oscars in acht der insgesamt 23 Sparten, darunter Filmmusik, Schnitt, Kurzfilme und Ton, vor Beginn der Live-Gala auszuhändigen. Ein gestraffter Mitschnitt mit den Dankesreden der Gewinner soll dann während der Show gezeigt werden. "Irgendwie hat die Akademie vergessen, dass wir alle zusammen Kollegen sind, die alle denselben Wert haben", klagte Zimmer.

Viele Künstler, darunter die Oscar-Preisträger Steven Spielberg und Guillermo del Toro, übten scharfe Kritik. Doch die Academy hält offenbar an dem strafferen Format fest. Das Ziel: mehr Platz für Unterhaltung, Musikauftritte und Filmwürdigungen in der Drei-Stunden-Gala.

Mit Material der Nachrichtenagenturen