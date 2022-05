Frauenobdach Plus: Modellprojekt bietet mehr als nur Wohnraum

Frauen, die auf der Straße leben, haben oft traumatische Erfahrungen mit Gewalt und sexuellen Übergriffen gemacht. Orte wie die Bahnhofsmission aber auch sogenannter "Verfügungswohnraum", also Notunterkünfte, sollen den Frauen Schutz bieten. Doch das Modellprojekt "Frauenobdach Plus" geht noch einen Schritt weiter.

Wohnraum mit sozialem Anschluss

Im Sankt Raphaelsheim in Würzburg bieten die Oberzeller Franziskanerinnen zusammen mit der Stadt Würzburg 19 obdachlosen Frauen über die Notunterkunft hinaus seit Anfang 2022 Begleitung und Unterstützung an – sofern diese das möchten.

Mitten in der Stadt befinden sich in einem Altbau neben 19 möblierten Zimmern auch eine Gemeinschaftsküche, Aufenthalts- und Büroräume. Hier unterstützen erfahrene Sozialpädagoginnen die wohnungslosen Frauen unter anderem mit Gesprächs- und Freizeitangeboten, sie bieten Hilfe in der Haushaltsführung und Training im Umgang mit PC und sozialen Medien, und Beistand bei der Wohnungs- und Jobsuche.

"Nur über den Aufbau von Beziehung kann Veränderung einsetzen"

"Wo Menschen keinen Boden mehr unter den Füßen haben präsent sein, nahe sein und Angebote machen", so beschreibt Schwester Katharina Ganz, die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen die Arbeit der Ordensfrauen und Sozialpädagoginnen.

Oberstes Ziel ist es, Kontakt zu den Frauen herzustellen, ihr Vertrauen zu gewinnen, und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Respekt und Wertschätzung sind dabei die wesentlichen Voraussetzungen.

"Wir möchten, dass die Frauen wieder ein Stück Gesellschaft und Gemeinschaft erleben, und damit einen Mehrwert. Und nicht vereinsamen, sich isolieren und abkapseln von der Außenwelt." Schwester Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen

Ein christliches Wohnprojekt in der Mitte der Gesellschaft

Das Modellprojekt "Frauenobdach Plus" steht dabei ganz im Zeichen von Antonia Werr, der Würzburgerin, die 1855 die Kongregation der Oberzeller Franziskanerinnen gründete. So wie die Gründerin möchten die Schwestern auch heute Frauen in benachteiligten und schwierigen Lebenssituationen zur Seite stehen.

Im Sankt Raphaelsheim leben außer den wohnungslosen Frauen auch Studentinnen und im Dachgeschoß Schwester Beate Krug, die auch in der Betreuung der Frauen aktiv ist. Hier oben sind noch Zimmer frei, wirbt Schwester Katharina, die Generaloberin: "Wir laden dazu ein, wer Interesse hat in der Wohngemeinschaft mit Schwester Beate zu leben und sich im Projekt Frauenobdach Plus einzubringen, ist herzlich willkommen."