Frauen werfen Plácido Domingo sexuelle Belästigung vor

Opernlegende Plácido Domingo sieht sich Vorwürfen der sexuellen Belästigung ausgesetzt. Acht Sängerinnen und eine Tänzerin haben der Nachrichtenagentur AP berichtet, der Opernsänger und Dirigent habe sich ihnen unerwünscht sexuell genähert - dieses Verhalten sei lange ein offenes Geheimnis in der Opernwelt gewesen.

Die Vorwürfe umspannen einen Zeitraum von drei Jahrzehnten, ab Ende der 1980er Jahre, und sollen sich an Opern zugetragen haben, wo Domingo höchste Posten innehatte. Die neun Frauen erklärten, Domingo habe sie in sexuelle Beziehungen zwingen wollen, indem er ihnen Jobs angeboten habe. In einigen Fällen habe er die Frauen bestraft, wenn sie seine Annäherungen verweigerten.

Domingo wehrt sich gegen Vorwürfe

Sechs Frauen erklärten, sie hätten sich durch anzügliche Annäherungsversuche seitens Domingo unwohl gefühlt. Beinahe drei Dutzend weitere Personen aus Opernkreisen sagten, sie hätten unangemessenes, sexuell-gefärbtes Verhalten von Domingo beobachtet. Sieben der neun Frauen sagten, ihre Karrieren seien ihren Ansichten nach zum Negativen beeinflusst worden, nachdem sie seine Annäherungsversuche abgewehrt hatten. Einige sagten, dass versprochene Rollen niemals zustande kamen.

Domingo selbst nannte die Anschuldigungen "zutiefst beunruhigend und wie dargelegt, unzutreffend". Er müsse aber auch anerkennen, dass die heutigen Anstandsregeln sich deutlich von denen früherer Jahre unterschieden.

Philadelphias Oper zieht Einladung an Domingo zurück

Philadelphias Oper gab nach dem AP-Bericht bekannt, Domingo sei nicht länger eingeladen, bei einem Eröffnungskonzert Mitte September zu erscheinen. Das Haus fühle sich verpflichtet, dass es dort ein "sicheres, unterstützendes, respektvolles und angemessenes Umfeld" gebe.

Der 78-jährige Domingo gilt als einer der größten Opernsänger aller Zeiten. Rund um die Welt sorgt er für volle Konzerthallen. In mehr als 4.000 Auftritten hat er 150 Rollen verkörpert - mehr als jeder andere Opernsänger der Geschichte. Außerdem ist er Dirigent und Direktor der Los Angeles Opera.