Frauen starten durch: "The Band" am Deutschen Theater München

Um welches Band geht es eigentlich in diesem Musical mit dem scheinbar so einfachen Titel? Na klar, fünf Jungs treten auf und singen einige Hits von "Take That", also ist wohl diese Band gemeint. Doch tatsächlich sind die Freundschaftsbändchen von fünf jungen weiblichen Fans in diesem Fall viel wichtiger, geht es doch um die Begeisterung dieser Schülerinnen, ihre Träume, ihre Pubertät, ihre Geheimnisse. Die fünf werden erwachsen, bekommen Kinder oder auch nicht, haben ihr Coming Out, ihre Midlife-Krise oder ihre Gewichtsprobleme, entfernen sich jedenfalls immer weiter von ihrer Jugend - und deshalb ist hier auch das Band zwischen Gegenwart und Vergangenheit gemeint, die Erinnerung, die mal schmerzlich, mal bittersüß ist.

So düsen sie nach Prag

"The Band" ist also gerade keine "Take That"-Party, kein Stück über deren Erfolge und kein Revival-Konzert, sondern ein überraschend berührender Abend über das Älterwerden und die Frage, wie viel Pubertät mit 40 oder 50 eigentlich noch angesagt ist. Und so düsen die Freundinnen Rachel, Heather, Zoe und Claire nach all den gelebten Jahren von Manchester nach Prag, wo die von ihnen angehimmelte Boyband noch einmal auftreten soll - Debbie, die fünfte im Bunde von einst, starb bei einem Unfall, und gerade deshalb ist sie irgendwie auch dabei, denn der Abschied von ihr, der steht noch aus.