"Frauen-Schläger": Darum verlor Johnny Depp seinen Prozess

Es ging um Beleidigung und Verleumdung, und es war einer der spektakulärsten Prozesse der letzten Jahre vor dem Londoner Royal Courts of Justice. Jetzt unterlag der Hollywood-Schauspieler Johnny Depp ("Fluch der Karibik") in dem aufsehenerregenden Verfahren. Er hatte den Zeitungsverlag News Group Newspapers (NGN) verklagt, in dessen Verantwortung das Boulevardblatt "The Sun" erscheint.

Dort war am 27. April 2018 online und tags darauf in der gedruckten Ausgabe ein Artikel vom leitenden Redakteur Dan Wootton erschienen, in dem in einer ersten Überschrift behauptet worden war, Depp habe seine damalige Frau Amber Heard geschlagen. Dies wollte der Schauspieler nicht unwidersprochen hinnehmen.

Faktenlage hat Richter überzeugt

Auf 129 Seiten begründet Richter Andrew Nicol nun im Urteil, das im vollen Wortlaut im Netz nachzulesen ist, warum er glaubt, dass die Anschuldigungen "im Kern der Wahrheit" entsprechen. Insgesamt ging es um 14 einzelne Vorkommnisse, die der Richter detailliert auflistete und untersuchte. Nur zwei von ihnen, eine Auseinandersetzung im Dezember 2014 und eine am 26. November 2015 jeweils in Los Angeles, sah er nicht als bewiesen an.

Im Urteil schreibt Nicol, es sei nicht darum gegangen, eingehender zu prüfen, ob der Zeitungsartikel "fair" gewesen sei oder ob der Verlag mit seiner Veröffentlichung "Böses" im Schilde geführt habe. Das seien "immaterielle" Werte, die nach der britischen Rechtslage nichts zur Sache beitrügen. Die Fakten selbst haben Nicol offenkundig überzeugt.