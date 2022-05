Frauen mit Behinderung: Wir werden doppelt diskriminiert

Der Tod war für Dunja Robin schon seit ihrem ersten Lebensjahr ein ständiger Begleiter. Nach der Diagnose einer schweren Muskelerkrankung mussten ihre Eltern davon ausgehen, dass sie ihr eigenes Kind überleben werden. "Meinen Eltern wurde gesagt, ich werde nicht älter als drei Jahre", sagt Dunja Robin. "Ich, aber vor allem sie mussten sich damit auseinandersetzen, wie man mit der Sterblichkeit schon in diesem Alter umgeht."

Die Aussagen der Ärzte trafen die Eltern völlig unvorbereitet. "Wir haben beide Rotz und Wasser geheult", erinnert sich ihre Mutter. "Im Nachhinein sagen wir, das war von den Ärzten unverantwortlich, dass sie uns in einem solchen Zustand gehen haben lassen. Das war brutal."

Den eigenen Tod überlebt

Und doch kam alles anders. "Während meiner Kindheit wurde das immer weiter hinausgeschoben. Dann hieß es, bis zur Einschulung, dann hieß es, die Pubertät werde ich wahrscheinlich nicht erleben." Doch Dunja Robin hatte immer mehr Vertrauen in sich selbst und schob die Vorstellung von einem frühen Lebensende schließlich zur Seite.

"So, dass ich irgendwann gesagt habe, ich spüre ja, wie es mir geht, und ich fühle mich nicht so, als würde ich heute ins Bett gehen und morgen nicht mehr aufwachen", erinnert sie sich. "Ich habe dann meinem eigenen Gespür mehr vertraut als dem, was die Ärzte prognostiziert haben."

"Ich dachte, ich kann selbstbestimmt leben"

Dunja Robin war als Kind keine Außenseiterin, auch wenn sie die einzige und erste Rollstuhlfahrerin an der Schule war. "Auf dem Gymnasium in Wolnzach habe ich meine Behinderung eigentlich gar nicht wirklich gespürt." Sie hatte viele Freundinnen und eine inklusive, aber auch "wilde" Kindheit, wie sie sagt. Da gab es schon mal platte Reifen am Rollstuhl und jede Menge Optimismus.

Sie dachte sich, "ich sitze halt im Rollstuhl und muss schauen, wie ich Treppen und derlei Hindernisse meistere. Aber ansonsten werde ich mein Leben so selbstbestimmt gestalten können, wie alle meine Schulkameradinnen und -Kameraden auch."

Doch nach dem Studium der sozialen Arbeit mit sehr gutem Abschluss läuft sie gefühlt gegen eine unsichtbare Wand. Nach einer kurzen befristeten Anstellung sucht sie zwei Jahre lang vergeblich Arbeit. Sie bewirbt sich selbst auf Stellen deutlich unter ihrer Qualifikation – überall weist man sie ab.

Frauen mit Behinderung haben es besonders schwer

"Es tat natürlich weh", sagt Dunja Robin. "Jede Bewerbung, die wieder nix wird. Jedes Mal, wenn Freundinnen nachfragen: Hat‘s jetzt endlich geklappt? Jedes Mal wieder ein Rückschlag." Sie begann sich selbst zu hinterfragen: "Soll ich bei der Bewerbung überhaupt meine Behinderung erwähnen? Aber verstecken kann ich sie auch nicht."

Nach über hundert Bewerbungen erhält Dunja Robin endlich eine Zusage von den "Netzwerkfrauen Bayern", einem offenen Zusammenschluss von Frauen und Mädchen mit Behinderung. Dort erfährt sie auch: Ihre Schwierigkeiten waren kein Zufall. Studien belegen, dass Frauen mit Behinderung es auf dem Arbeitsmarkt bis heute besonders schwer haben.

"Das entlastet einen natürlich schon", sagt Dunja Robin, "zu wissen, es liegt vielleicht nicht an dir und deinem Auftreten, sondern es ist auch ein strukturelles Problem. "Und auch der Dialog mit anderen Frauen gibt einem Kraft, zu merken, man ist nicht allein."

"Wir wissen, dass es diese Mehrfachdiskriminierung gibt, wo bestimmte Themen Frauen stärker treffen als andere Menschen, zum Beispiel dass wir auf dem Arbeitsmarkt stärker benachteiligt sind als Männer mit Behinderungen. Oder, dass wir von Gewalt öfter betroffen sind als nicht-behinderte Frauen. Es gibt Themen, die treffen uns und eben nur uns, weil wir diese Kombination aus Frau sein und Behinderung haben." Dunja Robin

Bremsen lassen sich Dunja Robin und ihre Kolleginnen davon nicht. Schließlich gibt es viel zu tun. "Pflegekräftemangel ist eine Problemlage in Deutschland, das Geld muss neu verteilt werden und auch hier müssen wir schauen, dass Frauen mit Behinderung nicht wieder als letzte drankommen", sagt Dunja Robin. "Und dass nicht all das, was wir uns lange und hart erkämpft haben, wieder weg bröckelt."

Dunja Robin arbeitet seit zehn Jahren bei den Netzwerkfrauen und leitet inzwischen die Geschäftsstelle - und sie liebt ihre Arbeit.

