Frauen als Opfer einer Meute: Die neue Arte-Serie: "La Jauría"

Seit Tagen demonstrieren die Schülerinnen des Colegio Santa Inés und versperren den Schuleingang. Medien, aufgebrachte Eltern und wütende Schüler stellen sich ihnen entgegen. Die Schülerinnen fordern, dass ein Lehrer suspendiert wird. Er soll mehrere von ihnen sexuell belästigt und genötigt haben. Den konservativen Eltern ist der feministische Protest ein Dorn im Auge. Sie wiegeln die Vorwürfe ab, doch dann verschwindet ausgerechnet die Anführerin Blanca Ibarra, die Tochter des Schulleiters. Die Mädchen haben genug: "Wozu sollen Ihre Kinder wieder in den Unterricht zurückkehren? Das geschieht sowieso, Sie gehören zu dem einen Prozent der Privilegiertesten in diesem Land." Zur gleichen Zeit stößt die Polizei in einer alten Fabrikhalle auf Spuren einer Vergewaltigung. Zwei Polizistinnen sollen herausfinden, ob sie im Zusammenhang mit der vermissten Schülerin steht. Blancas Schwester Celeste traut dem Polizeisystem genauso wenig wie der Schule. Sie ermittelt auf eigene Faust.

Mehr als nur pure Krimi-Spannung

"Die Meute" klingt zunächst nach Standard-Krimi-Kost, ist aber durchaus vielschichtig. Die Serie will erfahrbar machen, wie rigide Geschlechterrollen und Männlichkeitsbilder zu Gewalt gegen Frauen führen können. Und wieso der Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts kein individuelles Problem ist, sondern ein gesellschaftliches. In "Die Meute" findet der Hass gegen Frauen und das Bedürfnis, sie zu dominieren, metaphorisch Ausdruck in einer Art Geheimorganisation. Die Mitglieder: Jungs und Männer, die, mit Sturmmasken unkenntlich gemacht, "Das Spiel des Wolfes" spielen. Dafür suchen sie sich unliebsame Frauen aus ihrem Umfeld. An denen rächt sich die Gruppe und demonstriert ihre Überlegenheit – angeleitet von einem sadistischen Spielleiter. Celeste schleicht sich auf der Suche nach ihrer Schwester Blanca mit ein paar Tricks in diese Gruppe ein.

Die teilnehmenden Jungs werden von ihren Eltern geschützt und ihre Taten klein geredet. Wie in der Realität häufig auch. Obwohl die Serienhandlung überall auf der Welt spielen könnte, zeigt die Serie, wie sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen in Chile wahrgenommen werden. Die Polizistinnen sind sehr komplexe, haltungsstarke Figuren. Sie sind als Frauen immer wieder Anfeindungen ausgesetzt – aber als Mütter auch für ihre Söhne verantwortlich. Es wird deutlich, wie präsent die Protestbewegungen in Chile sind, wo regelmäßig tausende Menschen auf die Straße gehen, um die Gewalt gegen Frauen anzuprangern.

Trotz guter Ansätze fehlt etwas

"Die Meute" ist packend erzählt und beweist, dass auch aus Südamerika aufwändig produzierte Serien kommen, die spielend mit europäischen und US-Produktionen mithalten können. Aber nach den acht Folgen bleibt doch ein fahler Nachgeschmack. Denn die Serienschöpfer verschenken eine große Chance: Statt grundsätzlich auf ein wichtiges universelles Gesellschaftsproblem aufmerksam zu machen, verengen sie den Blick am Ende auf individuelle Schicksale. In einer Handvoll sich kreuzender Storylines tauchen misogyne Hacker auf; Menschenhandel wird ebenso thematisiert wie Mord und Machtmissbrauch. Als ob die Vergewaltigung einer Schülerin nicht ausreichen würde, kommt im Fall Blanca Ibarra alles zusammen. Vieles davon ist in ähnlicher Form tatsächlich passiert, in Chile, Spanien, Argentinien. Weil in der Serie aber all diese grausamen Taten gegen Frauen gleichzeitig und beispielhaft geschehen, reduziert "Die Meute" sie doch wieder zu reinem Krimi-Nervenkitzel.

Die Meute ist noch bis zum 24. Juli in der Arte Mediathek zu sehen.

Im BR-Serienpodcast "Skip Intro" mit Vanessa Schneider und Katja Engelhardt finden Sie weitere Serientipps und ausführliche Diskussionen zu aktuellen Neuerscheinungen.