Frau im Kühlhaus: "Lady Macbeth von Mzensk" in Frankfurt

Kein Wunder, dass die "Lady Macbeth von Mzensk" nach der Uraufführung 1934 im damaligen Leningrad von sowjetischen Kritikern zunächst hymnisch gefeiert wurde: Eine Frau, die über Leichen geht, um das alte System zu erledigen, schien eine ideale Heldin zu sein. Schostakowitsch wollte sogar noch zwei weitere Opern über die Frau im Sozialismus zu Papier bringen, aber weil Stalin seine "Lady Macbeth" musikalisch so abscheulich fand, dass sie de facto verboten wurde, verlegte sich der Komponist, der um sein Leben fürchtete, fortan auf weniger gefährliche Kammermusik und Symphonien.

Ätzend war am Sound wenig

In Frankfurt erinnert die großformatige, herbe Optik an ein expressionistisches Werk von Richard Strauss, etwa "Elektra" oder "Salome", und Dirigent Sebastian Weigle steuert dazu passend ein fast spätromantisches Klangbild bei - er liebt es opulent und pathetisch, so dick aufgetragen, dass die Zwischenspiele an epische Monumentalfilme erinnern. Das mag manchen erschüttern, ja Schauer über den Rücken jagen, aber was völlig fehlte, war Schostakowitschs Sarkasmus. Ätzend war wenig an diesem Sound, die Persiflage fehlte ebenfalls, mit anderen Worten: Böse war die Musik nicht, es gab deutlich weniger Lacher als in anderen Inszenierungen, die allerdings auch oft ein allzu schablonenhaftes Russland mit lauter besoffenen Machokerlen zeigen.