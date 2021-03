Französischer Film-Regisseur Bertrand Tavernier gestorben

"Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Begeisterung heilt", sagte Bertrand Tavernier der "Zeit", als er eine Krebsdiagnose erhielt. Statt sich bestrahlen zu lassen, wählte er auf Anraten seiner Frau eine Operation, die elf Stunden in Anspruch nahm. Das war vor vier Jahren, 2017: "Bevor ich mich entschied, mich operieren zu lassen, hatte ich definitiv Angst zu sterben. Danach nicht mehr. Ich hätte sicher sehr viel mehr Angst empfunden, wenn man mir gesagt hätte, ich würde leiden müssen bis zum Tod - aber ich hatte die Hoffnung zu überleben."

Der im April 1941 in Lyon geborene Regisseur litt bereits in jungen Jahren an Tuberkulose und musste häufig ins Sanatorium. Zunächst studierte er Jura und versuchte sich als Filmkritiker. Entschieden engagierte er sich gegen Folterpraktiken im Algerienkrieg, setzte sich für Flüchtlinge ein und bekämpfte den rechtsradikalen "Front National". Erste Erfahrungen mit dem Kino sammelte er als Regieassistent von Jean-Pierre Melville und als PR-Berater. Erst 1974 drehte er seinen ersten Spielfilm, "Der Uhrmacher von St. Paul" nach einem Roman von Georges Simenon.

"Unbewusste Art, sich vom Vater zu trennen"

Zeit seines Lebens haderte Tavernier mit seinem bekannten, aber nur mittelmäßig erfolgreichen Vater René, einem wohlhabenden Schriftsteller: "Mein Vater hat sein Talent verschleudert. Ich habe viele Dinge getan, um mich von ihm zu unterscheiden: Ich arbeite viel, ich mag keine Abendessen in der Stadt", sagte er im März 1999 der französischen Zeitung "Liberation". René Tavernier hatte sich als überzeugter Gaullist im Widerstand engagiert und die Literaturzeitschrift "Confluences" gegründet, die jedoch wegen Missmanagements bald einging. Zum Film zu gehen, war für den Sohn Bertrand "eine unbewusste Art, mich von meinem Vater zu trennen und meine eigene Domäne zu haben".

In der Schule übrigens litt Tavernier unter dem "Sadismus der Sportlehrer" und widmete sich lieber seinen Büchern als der Leibesertüchtigung. An der Universität gründete er eine Filmbibliothek, die sich vorzugsweise auf das amerikanische Kino der vierziger und fünfziger Jahre konzentrierte. Auffallend war jedoch schon damals Taverniers Interesse an so ziemlich allen Stoffen und Genres, er hatte keine besonderen Vorlieben, es sei denn, Entdeckungen zu machen und für "vergessene" Filme zu werben.

Bester Jazz-Film aller Zeiten

Gesellschaftskritisch wie er war, waren soziale Missstände häufiger Thema seiner Arbeiten: In "Verwöhnte Kinder" (1977) geht es um den Immobilienwahnsinn und geldgierige Eigentümer, in "Es beginnt heute" (1999) um das traurige Leben eines Vorschul-Leiters in Nordfrankreich, der an seinem Beruf und an seiner Berufung zweifelt. 1980 inszeniert er "Death Watch - Der gekaufte Tod", eine Mediensatire mit Romy Schneider in der Hauptrolle, wo es um Voyeurismus geht und Vergänglichkeit, in einer Zukunft, die den Tod ausgeschaltet hat. Aber auch im Krimi fühlte sich Tavernier zu Hause: "Der Lockvogel" (1995) zeigt junge Leute, die auf die krumme Tour viel Geld machen wollen, einen Mord begehen und dafür bitter büßen müssen.

Als bester Film von Tavernier gilt allerdings "Um Mitternacht" (1986), ein Musiker-Drama über einen alkoholkranken Saxophonisten in Paris. Filmkritiker halten das Werk, für das Herbie Hancock die Musik schrieb, bis heute für eine der besten Kino-Produktionen über Jazz, die jemals gedreht wurden.

Bertrand Tavernier starb nach Angaben des Instituts Lumière am heutigen Donnerstag in Lyon im Alter von 79 Jahren, wie französische Medien berichteten.