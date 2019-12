Französische Schauspielerin Anna Karina ist tot

Die Französin aus Dänemark

Karina wurde am 22. September 1940 nahe dem dänischen Aarhus als Hanne Karin Bayer geboren. Sie lebte teilweise in einer Pflegefamilie und arbeitete bereits als Jugendliche als Mannequin. Mit 17 Jahren ging sie nach Paris, wo sie unter anderem für die Modeschöpfer Coco Chanel und Pierre Cardin Model und für Werbung posierte. Godard entdeckte Karina in einem Werbespot für eine Seife und bot ihr daraufhin in seinem ersten Spielfilm "Außer Atem" eine Nebenrolle an, die sie jedoch wegen einer Nacktszene ablehnte. Die Rolle in Godards zweitem Film "Der kleine Soldat" nahm sie dann an. Von 1961 bis 1965 waren Nouvelle-Vague-Star Anna Karina und Regisseur Jean-Luc Godard verheiratet.