Französische Sängerin Juliette Gréco gestorben

Die französische Chanson-Legende und Schauspielerin Juliette Gréco ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie sei in ihrem Haus in Ramatuelle in Südfrankreich gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Familie an die Nachrichtenagentur AFP. Gréco wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren Jahren mit Chansons wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" weltberühmt.

Mit ihrer markanten dunklen Stimme und ihrer schwarzen Kleidung prägte sie ab Ende der 1940er-Jahre eine ganze Generation.

Karriere als Sängerin und Schauspielerin

1927 in Montpellier geboren, verbrachte sie nach eigenen Aussagen eine wenig glückliche Kindheit. Der Vater, ein korsischer Polizeikommissar, verschwand aus ihrem Leben, als die Mutter mit beiden Töchtern nach Paris zog. Die Mutter, die sich der Résistance angeschlossen hatte, wurde 1943 von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Tochter Charlotte in das KZ Ravensbrück deportiert, das sie überlebten.

Nach dem Krieg begann sie ihre Gesangskarriere in Paris. In kurzer Zeit brachte sie es als "Königin der Existenzialisten" und "schwarze Muse von St. Germain-des-Prés" zu Weltruhm. Viele Dichter und Künstler wie Jean-Paul Sartre waren ihre Freunde. Sartre, Albert Camus und François Mauriac schrieben die Texte ihrer Lieder.

Ab 1959 trat sie auch als eine der ersten Französinnen nach dem Krieg in Deutschland auf und machte Karriere auf der Leinwand - unter anderem an der Seite von Klaus Maria Brandauer in "Jedermanns Fest".

Gréco war drei Mal verheiratet. Aus erster Ehe mit dem Schauspieler Philippe Lemaire hat sie eine Tochter.