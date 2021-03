Französische Kulturministerin Bachelot: Corona nach Opernbesuch

Die Wogen gehen hoch in den Pariser Zeitungen, seit die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot am späten Samstagabend per Twitter bekannt gab, positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden zu sein. Sie hatte zuvor nach eigenen Angaben unter Atemwegsbeschwerden gelitten. Inzwischen hat sich Bachelot in Quarantäne begeben und mitgeteilt, dass sie "ihren Zeitplan" in der nächsten Woche ihrem Gesundheitszustand "anpassen" werde und alle Termine storniert habe. Mit 74 Jahren gehört Bachelot in Frankreich noch nicht zu der Personengruppe, die derzeit gegen Corona geimpft wird. Vielmehr sind aktuell Senioren über 75 an der Reihe, außerdem alle über fünfzig, die unter schweren chronischen Krankheiten leiden und Hochrisikopatienten mit Krebs oder Trisomie 21, sowie die Bewohner von Pflegeheimen.

"Schon eine einzige Person kann reichen"

Dass Bachelot noch am Freitagabend eine nichtöffentliche Vorstellung von Gounods "Faust" in der Pariser Oper besucht hat, die für das Fernsehen aufgezeichnet wurde, sorgt für Aufsehen. So spricht die linksliberale "Liberation" empört von einem "peinlichen Abend" für die Ministerin und enormer Unruhe unter den Mitwirkenden der Oper. Zwar sei das Infektionsrisiko im Theater "nahezu null", wenn alle Hygienemaßnahmen eingehalten würden, doch das gelte nur "theoretisch".

Denn in der Praxis sei es so, dass sich bei weitem nicht jeder an alle Vorgaben halte, etwa die Ministerin: "Es kann schon eine Person ausreichen, nur eine einzige, die sich im Begeisterungsrausch nach einer Vorstellung beeilt, sich selbst hinter den Vorhang einzuladen, um Künstler zu treffen, ebenso wie die Solisten auf der Bühne." So habe Bachelot "bei rosaroter Beleuchtung" allen gratuliert und Abstandsregeln nicht eingehalten, nur, um eine "Show" hinzulegen und Fotos mit dem Ensemble zu machen. Eine ehemalige Ballett-Schülerin der Pariser Oper postete auf ihrem Instagram-Account Bilder, auf denen Bachelot tatsächlich "auf Tuchfühlung" von sieben Personen umgeben ist.

Andere Medien wiesen darauf hin, dass sich die Kulturministerin ständig mit den verschiedensten Interessengruppen getroffen habe. Letzte Woche sei sie zum Beispiel im Musée d'Orsay gewesen, um die Rückgabe eines Gemäldes von Gustav Klimt an seinen rechtmäßigen Besitzer anzukündigen, nachdem bewiesen worden war, dass Frankreich das Kunstwerk einst nur dank nationalsozialistischer Enteignungen erwerben konnte.

Bachelot Arm in Arm mit Star-Sänger

Wenige Stunden, bevor Bachelot in die Oper geeilt war, hatte sie dem Sänger Michel Sardou noch die Auszeichnung zum Kommandeur der Ehrenlegion überreicht, was ebenfalls so manchen Internet-Kommentator erregte: "Hoffentlich hat sie unseren Sardou nicht angesteckt!" Die Politikerin habe sich auch in diesem Fall nicht an die geltenden Abstandsregeln gehalten. Das konnte jeder an einem Foto überprüfen, das Bachelot getwittert hatte und sie Arm in Arm mit dem prominenten Sänger zeigt, wenn auch beide Masken trugen.

Bei einem Fernsehauftritt am Donnerstag hatte Bachelot außerdem berichtet, dass bei der Trauerfeier für den Star-Tänzer und Choreographen Patrick Dupond in der Saint-Roch-Kirche im Pariser Zentrum am selbigen Nachmittag eine "große Menschenansammlung" präsent war: "Unglaublich, wie viele verrückte Leute dort waren, als ob ein Rockstar beerdigt wurde." Und die Ministerin befand sich mittendrin, was ebenfalls nicht wenige "skandalös" fanden.