Wie die Autorin Franziska Seyboldt lernte, ihre Angst zu mögen

Es hat einige Jahre gedauert, bis sich Franziska Seyboldt entschloss, ihre Angststörung öffentlich zu machen. Sie "outete" sich mit einem Text in der taz, es folgte das erzählende Sachbuch "Rattatatam, mein Herz". Im gleichnamigen BR-Hörspiel wird die Angst zu einer Person, die das Leben ständig begleitet. "Wie eine nervige Mitbewohnerin, nur eben im eigenen Körper", sagt Seyboldt – eine Mitbewohnerin, die wohl immer zu Hause ist. Das Schreiben hat ihr tatsächlich geholfen. Warum sie es trotzdem nicht als Therapie sehen möchte und was sie Betroffenen rät, erzählt sie im Interview mit Ralf Homann.

Ralf Homann: In Deutschland sind Angstzustände häufiger als Depressionen, sagt das Robert-Koch-Institut. Können Sie sich erklären, warum trotzdem mehr über Depressionen als über Angststörungen gesprochen wird?

Franziska Seyboldt: Das mit den Zahlen ist ein bisschen kompliziert. Laut Zahlen sind nämlich zum Beispiel auch viel mehr Frauen betroffen als Männer. Es gibt aber auch Vermutungen, dass sich Frauen häufiger outen als Männer, da Angst ja oft auch mit Schwäche gleichgesetzt wird. Das ist also ein bisschen schwierig zu analysieren, zumal ich ja auch weder Forscherin noch Psychologin bin. Ich bin eben eine, die selbst erfahren hat, wie das ist mit Angststörungen. Das Buch und auch das Hörspiel sind zu hundert Prozent biografisch.

Im Hörspiel steht die Protagonistin ja im ständigen Dialog mit der eigenen Angst. Diese Personifikation, dieses Reden mit der eigenen Angst – ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen? Oder ein rein ästhetischer Kunstgriff, um die Angst überhaupt erzählen zu können?

Lustigerweise ist das eigentlich beides. Bei mir war es zunächst ein ästhetischer Kunstgriff während des Schreibens, weil es ja wirklich schwierig ist, Leserinnen und Lesern zu vermitteln ist, wie sich etwas anfühlt, was sie selbst vielleicht noch nie gefühlt haben. Und als ich überlegt habe, wie ich diese Gefühle ausdrücken kann, kam mir die Idee, die Angst zu personifizieren. Im Verlauf des Schreibens hat sich dann aber etwas ganz Interessantes entwickelt: Ich habe irgendwie diese Person der Angst, die ich selbst geschaffen habe, lieben gelernt. Oder zumindest mochte ich sie. Ich fand sie nervig, aber auch irgendwie witzig und konnte mich so eigentlich besser an sie annähern. Und im Rückblick hat es mir dann auch tatsächlich geholfen, noch mal mit der Angst umzugehen. Seit das Buch fertig ist, schaffe ich das in bestimmten Situationen, in denen die Panik wiederkommt oder eine Angstattacke, dass ich ganz bewusst in diesen Dialog reingehe.

Ist dann das Schreiben auch eine Art Selbsttherapie gewesen?

In meinem Fall war es das auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das wäre auch falsch gewesen. Ich habe sehr, sehr lange vorher überlegt, ob ich überhaupt den Text schreibe, auf dem das Buch basiert. Der war zuerst da, damals in der taz als Titelgeschichte, und das hat jahrelang gedauert. So habe ich mit meinem Therapeuten lange gesprochen, mit meinen Eltern, mit Freunden. Das hätte ich niemals einfach so gemacht. Und das würde ich auch niemandem raten. Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem, glaube ich, ist man bereit und vorher nicht. Und zur Selbsthilfe: Die Therapie selbst, die gehört in die Therapiesitzung und nicht ins Buch.

Sie selbst sprechen vom "Outen", also, davon sich "zu präsentieren". Woher kommt denn die Angst, sich zu präsentieren?

Ich glaube, die Angst, sich zu präsentieren, ist gleichzeitig auch schon so ein bisschen die Krux mit der Angststörung. Das hängt ja genau zusammen. Ich hatte mit vielen Betroffenen Kontakt nach dem Text und nach dem Buch, alle erzählen eigentlich das Gleiche. Bei den meisten geht es darum, sich bloß nicht zu blamieren und diese Maske aufzubehalten, schnell sind einem Situationen peinlich, und man möchte ja nicht auffallen. Also diese ganzen blöden Angewohnheiten, die man an den Tag legt, um nicht aufzufallen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass die möglicherweise so ein bisschen der Nährboden dafür sind, dass eventuell eine Angststörung entsteht. Dazu kommen natürlich noch andere Sachen. Das ist dann halt so ein bisschen ein Teufelskreis. Und dann läuft man immer mit dieser Maske rum, das ist wahnsinnig anstrengend.