Regisseur Franz Xaver Bogner wird 70

Es gibt Fernsehserien, da passt einfach alles. Die Musik, das Drehbuch, die Besetzung. Die steht bei Bogner-Produktionen meist schon, ehe er überhaupt zu schreiben beginnt. So kann er die Sprache mundgerecht machen für die jeweiligen Figuren und deren Darsteller, denen er meist lakonisch knapp gehaltenen Dialoge liefert.

Zwischen Land und Stadt

"Irgendwie und Sowieso" entstand 1986, das erste Meisterwerk. Dreht man die Ziffern der Jahreszahl um, ergibt das 68. Das Lebensgefühl der 68er, aber nicht in der studentisch geprägten Stadt, sondern auf dem Land, hat Franz Xaver Bogner eingefangen in dieser Geschichte um den musiknarrischen Bauernsohn Alfons Kerschbaumer alias Sir Quickly und seinen Spezln. Bogner ist selbst am Dorf großgeworden, in Pliening.

Der Münchner Osten wurde sozusagen zum wilden Westen für den studierten Amerikanisten Bogner. Als Helmut Dietl vom Land ist er deshalb mal bezeichnet worden. Bogner nimmt es als Kompliment, vor allem Dietls "Münchner Geschichten" seien prägend für ihn gewesen, später, als sich Dietl vermehrt der Bussi-Gesellschaft zugewandt hat, das war dann weniger seins. Bogners Interesse – und auch Sympathie – gehört eher den so genannten kleinen Leuten.

Serien-Hype juckt ihn nicht

Franz Xaver Bogner hat auch Filme gedreht, so brachte er Lena Christs Roman "Madame Bäuerin" ins Kino. Vor allem aber ist er: ein Serien-Held. "Der Kaiser von Schexing", "Café Meineid" und vor allem "Zur Freiheit" – da ist das oft strapazierte Wort "Kult" tatsächlich angebracht. Den aktuellen Hype um Serien aus den USA nimmt Bogner nur am Rande wahr. Gefragt nach einer Serie, die ihn beeindruckt, nennt er ein Beispiel, das schon ein wenig älter ist: "Twin Peaks" von David Lynch. Was insofern aber erstaunt, als das Düstere Bogners eigenen Arbeiten fremd ist.

Die menschliche Abgründe bleiben bei Bogner meist überschaubar. Selbst "München 7" ist ja keine Polizeiserie im klassischen Sinne, in der Morde aufgeklärt werden. Schauplatz ist die Stadt, aber im Grunde inszeniert Bogner die Gegend um Marienplatz und Viktualienmarkt als Dorf, in dem die Polizisten Xaver Bartl und Felix Kandler zu Fuß auf Streife gehen können. Da ist viel Zeit für Gespräche, bei denen nicht der Blick in den Abgrund schwindelig macht, sondern die philosophischen Höhen, in denen sich die beiden mitunter bewegen.

Womöglich schließt sich in Franz Xaver Bogners Werk bald ein Kreis: Derzeit plant er eine Serie, die zurück verweist auf seinen ersten großen Erfolg.