"Franz von Pocci: Phantasie und Spott" in München

Franz Graf von Pocci, geboren 1807 in München als Sohn eines Oberhofmeisters aus Italien und einer Baronin aus Dresden, war am Münchner Königshof dauernd beschäftigt: Als Zeremonienmeister, Hofmusikintendant und Oberstkämmerer. Man liebt ihn bis heute: Wenn das Schiff auf dem Starnberger See in Ammerland anlegt, verweist der Kapitän auf das Pocci-Schlössl mit seinen hübschen Türmchen. Irgendwie wirkt dieser lange Ruhm wie der Lohn für ein kreatives und liebenswertes Leben. "Als Mensch muss er ein durch und durch sympathischer Typ gewesen sein, der es eben auch geschafft hat, das strenge Hofamt als Zeremonienmeister mit einer sehr menschlichen Seite verbinden konnte," sagt Andreas Strobl, der die Pocci-Ausstellung in der Pinakothek der Moderne eingerichtet hat. Durch diese zugängliche Persönlichkeit sei Pocci in ganz München zu seiner Zeit schon beliebt und eine Institution gewesen.

Die Gelegenheit für eine Pocci-Ausstellung ist gut. Gerade profitiert die Staatliche Graphische Sammlung von einer besonders schönen Form der Public-Private-Partnership mit der Sammlung Max Oppel, der seine Sammlung von 80 Poccis und acht Otting-Blättern der Museumsstiftung übergeben habe, sagt Strobl, "die Museumsstiftung ist eine Institution, die dazu da ist, dass es dann eben der Graphischen Sammlung zur Verfügung steht."

Ein Künstler, kein Hobbyzeichner

Besagter Ludwig Graf von Otting war der Nachfolger von Pocci als Hauszeichner der Münchner Herrengesellschaft "Altengland" und war dem Sammler in einem einfach "Pocci" genannten Konvolut ins Haus gekommen. Doch man sieht Unterschiede: Pocci karikiert seine Zeitgenossen deutlich bissiger mit großen Köpfen, dummen Blicken und in Wadlstrümpfen. Man kann sich vorstellen, dass es nicht allen Mitgliedern der Gesellschaft so angenehm gewesen ist, wenn der Pocci den Zeichenstift zur Hand nahm.

Und dann wären da noch die Landschaftsphantasien: In knapp 14 Minuten konnte Pocci eine komplette Burg auf das Papier skizzieren – allein aus dem Kopf, ohne Vorlage. Andreas Strobl erkennt darin eine ganz eigene Handschrift Poccis: "Allein schon dadurch, dass er ein ganz flotter Zeichner ist. Ich greif jetzt mal ganz groß, aber den kann man auch neben einen Delacroix hängen und auch neben einen Victor Hugo, um ein anderes Extrem zu nehmen – einen zeichnenden Schriftsteller. Er ist wirklich ein Künstler, auch wenn er keine fundierte künstlerische Ausbildung hatte – und nicht nur ein Hobby-Zeichner." Kein bisschen zu hoch gegriffen: Das Münchner Phänomen Franz Graf Pocci hätte bei Bedarf durchaus internationales Niveau. Als Zeichner hat er das sowieso.

Bis zum 27. Januar 2019 in der Pinakothek der Moderne in München

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!