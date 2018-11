Wie ein Mörder von Tausenden Juden straflos davon kommen konnte

Welche Hintergründe waren das? Was wurde da an Strippen gezogen im Hintergrund?

Dadurch, dass Franz Murer selbst in der Politik war und damals eine große Koalition herrschte, war keine der großen beiden Parteien ÖVP und SPÖ besonders interessiert, dass dieser Fall in die Länge gezogen oder besonders öffentlich wird, weil man ganz schlicht die Wählerstimmen der ehemaligen Nationalsozialisten gebraucht hat, um irgendwie Wahlen zu gewinnen. Es steckte ein ganz klares politisches Kalkül dahinter, dass man einen Mörder zu der Zeit nicht verurteilen wollte.

Woher haben Sie diese Informationen?

Es gibt ja Archive, und in den Archiven gibt es Briefe. Es gibt Briefe vom Justizministerium. Es gibt Zeitungsartikel und Recherchen von damals, auf die man zurückgreifen kann. Ab einem Punkt fängt aber auch das Spekulieren an. Wobei ich niemals spekuliert habe in dem Sinn, was gut und möglichst dramatisch für eine filmische Erzählung ist. Sondern meine Spekulation ist tatsächlich: So muss es sich abgespielt haben. Für mich war der Maßstab, nichts zu erfinden, um die Story besser erzählen zu können, sondern Hintergründe nur da zu ergänzen, wo man sie nicht versteht, wenn sie nicht erzählt werden.

Was die Szenen im Gericht angeht, die den Hauptteil des Films ausmachen, nehme ich an, dass alles, was da gesprochen wird, den Akten entnommen ist, zum Beispiel auch die Worte des Verteidigers, der die jüdischen Zeugen maßregelt und fast das Verhältnis von Opfern und Tätern umkehrt?

Ja, dieses Plädoyer am Ende ist ein unglaubliches Dokument von Verdrehung. Das ist natürlich ziemlich gekürzt, weil so ein Plädoyer in Wirklichkeit einige Stunden dauert. Aber diese Zitate, die sind wirklich original. Auch sonst basiert das Gerichtsverfahren auf den Akten, wobei man sich Protokolle nicht als wortwörtliche stenografische Aufzeichnungen vorstellen darf. Das ist immer nur eine inhaltliche Zusammenfassung. Das heißt, ich musste den Inhalt sozusagen neu erfinden, indem ich das wieder in Worte gekleidet habe. Dabei habe ich mich zum Beispiel ganz stark an den Auschwitz-Prozess in Frankfurt gehalten, wo es Tonbandaufzeichnungen gibt, um den Sprachduktus zu erreichen.