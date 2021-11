Franz Kafkas neu entdeckte Zeichnungen als Buch

In einem Brief an Felice Bauer vom 11./12. Februar 1913 rühmte sich Franz Kafka seiner Zeichenkünste: "Wie gefällt Dir mein Zeichnen? Du, ich war einmal ein großer Zeichner, nur habe ich dann bei einer schlechten Malerin schulmäßiges Zeichnen zu lernen angefangen und mein ganzes Talent verdorben. Denk nur! Aber warte, ich werde Dir nächstens ein paar alte Zeichnungen schicken, damit Du etwas zum Lachen hast. Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt, als irgendwas."

Vor allem zu seiner Studienzeit und als Rechtspraktikant, in den Jahren 1901 bis 1907, so schreibt es der Zürcher Literaturwissenschaftler und Herausgeber Andreas Kilcher in einem instruktiven Essay, der diesem Bildband beigegeben ist (neben einem weiteren von Judith Butler), hat Kafka gezeichnet. Aber er blieb dem Zeichnen treu bis zu seinem Tod 1924, wie ein Frauenkopf auf dem Manuskript der Erzählung "Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse" beweist.

Gelagert im Banksafe

Jahrzehntelang galten die bis 2019 in einem Zürcher Banksafe verwahrten, nun erstmalig veröffentlichten über 100 Zeichnungen Kafkas als mythenumranktes Geheimnis, um deren Publikation sich unter anderem der Münchner Verleger Michael Krüger bemühte – erfolglos. 44 Zeichnungen des Prager Schriftstellers waren bis dato der Welt bekannt, fanden sich auf den Titelblättern von Kafkas Taschenbuch-Ausgaben oder wurden, wie Andreas Kilcher schreibt, als Kunstwerke "etabliert und nobilitiert", indem Kafkas Freund und Nachlassverwalter Max Brod zwei von ihnen 1952 der Wiener Albertina verkaufte - für angeblich gerade mal 150 US-Dollar.

1948 bereits hatte Brod den Plan gefasst, alle die Zeichnungen Kafkas, die er vor der testamentarisch verfügten Vernichtung bewahrt hatte, zu editieren: "Ich besitze noch eine große Auswahl von ihnen, die einmal als Kafka-Mappe erscheinen sollen." Doch dazu kam es zu Lebzeiten Max Brods nie. (Er starb 1968 in Tel Aviv.)

Brods Sekretärin und Erbin Ilse Ester Hoffe saß auf ihnen bis zu ihrem Tod 2007 im biblischen Alter von 101 Jahren. Jahrelange, adäquat kafkaeske Prozess-Streitigkeiten hatten schließlich zum Ergebnis, dass Kafkas graphisches Werk in den Besitz der Israelischen Nationalbibliothek überging, so dass es nun zur vom Verlag so annoncierten "Weltsensation neu entdeckter Zeichnungen" kommen konnte.

Schnipsel, Porträts und Skizzen

Ob Kafka, der selbsterklärte "große Zeichner", sie seinerseits gleich zur Weltsensation ausgerufen hätte, darf stark bezweifelt werden. Max Brod schrieb schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Kafka "seinen Zeichnungen gegenüber ...noch feindlicher war als in seinem Verhältnis zu seinen literarischen Hervorbringungen. Was ich nicht gerettet habe, ist untergegangen. Ich ließ mir die 'Schmierereien' von ihm schenken, oder holte sie aus dem Papierkorb heraus, – ja eine Anzahl von ihnen habe ich von den Rändern der juristischen Kollegienbücher abgeschnitten." So sehen sie auch aus – es sind Kafka-Schnipsel, Skizzen-Blätter, offenbar rasch mit dem Bleistift und mit Tusche hingeworfene Porträt-Studien, deren künstlerischer Wert kaum objektiv bemessen werden kann, weil sie die auratische Kraft Kafkas überlagert.

Kennte man den Urheber der Strichmännchen und -frauchen, der abstrakten wellenförmigen Linien und "gedankenverlorenen Krakeleien" (um einen treffenden Ausdruck des genialen Kafka-Biografen Reiner Stach zu verwenden) nicht, würde man sie dann auch Reliquien gleich behandeln? Man darf vermuten, dass Kafka selbst angesichts des allzu ehrfürchtigen Tamtams um sein zeichnerisches Werk in sein berühmtes Lachen ausgebrochen wäre.

"Viele bizarre Figuren"

Sind es doch oftmals "viele bizarre Figuren" (Max Brod), die Kafka zu Papier brachte. Hier ein "groteskes Ehepaar", da auf einer Reise mit Max Brod nach Weimar eine am 1. Juli 1911 angefertigte Schraffur von Goethes Gartenhaus – man muss vor derlei nicht gleich niederknien. Aufschlussreich ist natürlich gleichwohl, was diese sorgsame Edition alles ans Licht bringt. Judith Butler fasst das, was hier zu sehen ist, in diese Worte: "In den Zeichnungen werden graphische Linien in Bewegung gesetzt, die mit der Horizontalität spielen oder ihr trotzen, manchmal akrobatisch, in der Luft, oder sich auf unmögliche Weise streckend und krümmend. Sie balancieren auf Füßen, die über den Boden schweben, und konturieren unvollständige Umrisse von Körpern, die die Schwerkraft, die Körperhaltung und die Einheit der Körperform sowie ihre Abhängigkeit von Umgebungsstrukturen wie Böden und Wänden in Frage stellen." Man kann derlei auch gut über viele Kindergartenzeichnungen schreiben...