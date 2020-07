Franz Biberkopf ist jetzt ein Flüchtling

Wir folgen also einem schwarzen Mann namens Francis durch das aktuelle Berlin. Sehen, wie er illegal auf einer U-Bahn-Baustelle arbeitet. Wie er seinen Job verliert. Wie er in seiner Flüchtlingsunterkunft schließlich den diabolischen Reinhold trifft, der Leute sucht, die in der Hasenheide seine Drogen verkaufen. Wie ehedem Franz versucht auch Francis, ein guter und anständiger Mensch zu sein. Doch das ist gar nicht so einfach ohne Pass und Arbeitserlaubnis. Das schnell verdiente Geld verlockt.

Burhan Qurbani schildert das in fünf Kapiteln. Die Figuren des Döblin-Romans sind geblieben: die mysteriöse Eva (gespielt von Annabelle Mandeng), der mächtige Gangsterboss Pums (Joachim Król gibt ihn differenziert großkotzig) – und natürlich Mieze, die junge Prostituierte, die sich in Francis verliebt und seine Hoffnung belebt, dem kriminellen Umfeld zu entkommen. Jella Haase, das freche Girl aus "Fack ju Göhte", spielt sie und bleibt bis auf ein paar spektakuläre Auftritte ziemlich blass.

Ein realistisch stilisierter Mix

Qurbani inszeniert das als einen Mix aus realistischen und überzogen stilisierten Szenen. Mit zunehmender Dauer wünscht sich der Betrachter, er hätte sich für einen Weg entschieden. Von Francis, der Hauptfigur, erfährt man wenig. Er bleibt eine Projektion für Flüchtlingsschicksale – der missionarische Eifer des Regisseurs ist spürbar, aber es fehlt die erzählerische Tiefe. So kommt es zu einer wohl nicht beabsichtigten Verschiebung: Im Nu wird der Drogendealer Reinhold zur interessanteren Person, zumal ihn Albrecht Schuch famos spielt, als eine Mischung aus gefallenem Engel und Verführer, wofür es den Deutschen Filmpreis gab.

An inszenatorischer Originalität fehlt es nicht. Burhan Qurbani ist mutig und hat Szenen erschaffen, die durch ihren Stilwillen beeindrucken. Etwa wenn Francis sich in einem monochrom neonfarbenen Berlin verliert, als sei es eine bunt gefährliche Hölle. So sind es einzelne Momente, die bleiben – als Ganzes funktioniert der mit drei Stunden viel zu lange Film leider nicht.