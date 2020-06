Frankreich wagt den Neustart bei Museen und Denkmälern

Strikte Hygieneregeln in den Museen

Alle Museen haben so ein striktes Sanitärregime angekündigt: Maskenplicht, Desinfizieren der Hände, vorgeschriebene, mit Pfeilen ausgewiesene Besuchswege, geschlossene Garderoben. Strikte Begrenzung der Besucherzahl. Führungen nur noch in Mini-Gruppen. Online-Reservierungen sind Pflicht.

Die Befürchtung ist da, dass derlei Beschränkungen etliche von einem Museumsbesuch abhalten könnten. Da müsste man sich eben etwas einfallen lassen, meinte Präsident Macron in einer Krisenvideokonferenz mit Vertretern aus dem Kulturbetriebes vor einigen Wochen: "Man wird neue Formen finden müssen. Die Abstands- und Hygieneregeln mit Innovationen verbinden. Eine neue Beziehung zum Publikum erfinden."

In den Gärten von Versailles hat man sich schon etwas ausgedacht: Es wurden 25 obligatorische Rundwege ausgewiesen, mit Beschreibung der schönsten Statuen. Catherine Pégard, die Präsidentin von Schloss Versailles hofft da im Radiosender France Info auf einen besonderen Effekt: "Bei diesem neuen Parcours wird man vielleicht genauer hinsehen, eben weil man vom ausgewiesenen Weg nicht abweichen darf und davon abgehalten wird sich andere, weniger interessante Dinge anzusehen."

Arc de Triomphe und Panthéon öffnen wieder

Ab heute sollen in Paris der Arc de Triomphe und das Panthéon wieder besichtigt werden können. Morgen folgen die meisten städtischen Museen. Auf das Musée d´Orsay muss man bis Ende des Monats warten, das Grand Palais und das Centre Pompidou öffnen erst am 1. Juli wieder. Der Louvre sogar erst am 6. Juli. Immerhin wird heute das Onlineticketsystem freigeschaltet.

