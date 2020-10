Jürgen Ritte: "Die Republik muss ihre Werte verteidigen"

"Die Ereignisse verschwanden, bevor sie zu einer Erzählung werden konnten", notierte die französische Schriftstellerin Annie Ernaux lapidar in ihrem Lebensrückblickbuch "Die Jahre" über die immer raschere Abfolge erschütternder Ereignisse und Nachrichten. Eine prinzipielle Beobachtung, an die man nun denken muss. Frankreich ist seit 2015 von vielen Terroranschlägen getroffen worden, die Redaktion von Charlie Hebdo, der Club Bataclan, die Strandpromenade von Nizza. Und nun wurde nahe Paris der Geschichtslehrer Samuel Paty mit einem Messer angegriffen und enthauptet. Weil er im Unterricht anhand der Mohammed-Karikaturen des Satire-Magazins Charlie Hebdo die Meinungsfreiheit diskutiert hat. Barbara Knopf hat in der kulturWelt mit dem Literaturwissenschaftler und Übersetzer Jürgen Ritte gesprochen. Er lehrt an der Sorbonne Nouvelle in Paris, wo er seit 30 Jahren lebt.

Barbara Knopf: Die bisherigen islamistischen Anschläge in Frankreich haben gezielt entweder bestimmte Künstler getroffen oder zahllose zufällig anwesende Passanten. Herr Ritte, wie schätzen Sie diesen Gewaltakt ein, gezielt einen Geschichtslehrer anzugreifen – ist das noch perfider, weil es auf die Mitte der Gesellschaft zielt?

Jürgen Ritte: Es zielt auf diejenigen, die Gesellschaft repräsentieren. Und die Schule anzugreifen, die schon seit langem im Fokus von Islamisten steht, weil doch viele Kinder in bestimmten Vierteln instrumentalisiert werden, um gegen die Lehrer aufzumucken. Das ist im Grunde auf der gleichen Linie wie Charlie Hebdo, nur kann man jetzt sagen, es trifft in der Tat eher die Mitte der Gesellschaft, weil jeder in irgendeiner Weise mit Schule verbunden ist oder in seinem Leben damit verbunden war. Das ist eine besondere Perfidie. Wie wir jetzt so nach und nach erfahren – das ganze Mosaik lässt sich ja jetzt erst so langsam zusammensetzen von der Polizei – ist es ein Mord mit Ansage gewesen, geplant. Darauf weist auch die Tatsache hin, dass inzwischen 15 Menschen in Untersuchungshaft sitzen.

Ein Lehrer wird niedergemetzelt, weil er über Meinungsfreiheit spricht. Hat sich der Lehrer da zu weit vorgewagt gegenüber jenem Anteil muslimischer Schüler, in deren Tradition solche Karikaturen des Propheten als Verunglimpfung gelten?

Er hat sich eigentlich nicht einmal weit genug vorgewagt, wie wir heute wissen. In der Gemeinschaftskunde steht auf dem Lehrplan in Frankreich, dass man sich auch mit der Karikatur als politischem Mittel auseinanderzusetzen hat. Das ist ein besonderes Mittel, das in bestimmten Perioden der Geschichte immer wieder auftaucht, das kennen wir in Deutschland besonders gut auch von sogenannten “Maulkorberlassen” zu Zeiten des Vormärzes und so weiter. Dieser Lehrer hat eben diese Karikaturen von Charlie Hebdo vor fünf Jahren zum Anlass genommen, um über die Macht der Karikatur und die Funktionsweise von Karikatur zu sprechen, um den Schülern beizubringen, wie man so etwas liest. Er hat sogar Schülern, die sich dadurch verletzt fühlen könnten, angeboten, den Schulraum zu verlassen, während er diese Stunde machte. Da ist er eigentlich schon wieder zu weit gegangen, er hätte die Schüler natürlich in der Klasse halten müssen. Der einzige Vorwurf, den man diesem Lehrer machen kann: Er hat seine republikanische Pflicht am Ende sozusagen aufgeweicht gegenüber diesen Leuten, er ist dem Druck sozusagen schon gewichen. Aber was er dort gemacht hat, war in keiner Weise eine Provokation, sondern war das, was Lehrer in französischen Schulen jeden Tag laut Lehrplan machen müssen, wenn sie Gemeinschaftskunde unterrichten. Und das sind in der Regel die Historiker.

Und wie reagieren jetzt die Schulen in Frankreich, wenn das auf dem Lehrplan steht? Gibt es Diskussionen, dass man das jetzt unter diesem Druck ändern muss?

Die Schulen reagieren mit größter Bestürzung. Das haben wir ja auch am vergangenen Wochenende gesehen, bei den Demonstrationen, die Historikerverbände genauso. Es gibt eine große Solidarität, die von den Lehrerverbänden in die Hochschullehrerverbände hineinreicht. Natürlich sagt jetzt jeder, dass Lehrer nun in Angst unterrichten. Das ist aber nicht erst seit diesem Attentat so, das ist schon lange so. Schüler in einigen Problembezirken greifen die Lehrer an aufgrund bestimmter Unterrichtsinhalte. Das sind Dinge, die immer häufiger passieren, übrigens nicht nur von muslimischer Bevölkerung, selbst in Frankreich gibt es inzwischen ein paar Menschen wie die Kreationisten. Also, das ist eine ganz komplizierte Lage für die Schulen. Bei den Mohammed-Karikaturen haben wir es jetzt natürlich mit sehr gewaltbereiten Leuten zu tun, und natürlich fragen sich alle, ob die Angst – das war das Ziel des Attentats – ob diese Angst dazu führt, dass Lehrer lieber etwas anderes machen, als genau dieses Thema zu behandeln.

Das heißt, es gibt momentan noch keine Debatten, dem Druck nachzugeben?

Auf keinen Fall, eher im Gegenteil: Die Republik muss sich mit ihren Werten in der Schule verteidigen. Es geht überhaupt nicht an, dass man aufgrund von einem Mord gegen einen Lehrer anfängt, darüber nachzudenken, ob er das Richtige unterrichtet hat. Das hieße ja, man erkennt so etwas an als Diskussions-Angebot. Das wäre das Allerletzte, das ist eine Frage, die überhaupt nicht im Raum steht.

Man spricht ja viel von den Werten der Republik, Politiker haben sich so geäußert. Es besteht aber ganz offensichtlich ein Problem, junge Menschen, Schüler, mit in diese Werte der Republik hinein zu nehmen. Offensichtlich erkennen sie die nicht an.

Das ist das Problem, auf das auch der Islamforscher Gilles Keppel hingewiesen hat, der auch in Deutschland gelesen werden kann, weil er übersetzt ist: Wo ist die Wurzel zu diesem Problem? Das ist die Frage. Wir haben es mit einer Minderheit zu tun, wir müssen die Proportionen immer klar im Auge behalten und dürfen nicht in den Fehler verfallen zu sagen, die muslimischen Schüler haben ein Problem mit der französischen Schule. Nein, es ist ein geringer Prozentsatz, der dieses Problem hat und der in der Schule für Ärger sorgt. Und das hat damit zu tun, dass die Lehrer oft alleingelassen werden bei der Frage der Wiederherstellung ihrer Autorität, die stark angegriffen ist. Aber das weiterführende Problem ist natürlich immer das der Integration: Wie weit kann man Menschen mit Integration im die Gesellschaft hineinholen? Aber auch das hat eine Grenze, über die jetzt diskutiert wird. Es gibt eben eine nicht verhandelbar Grenze, und das ist die, die diese gewaltbereiten Islamisten permanent überschreiten, und ich sehe nicht – und niemand sieht –, was da zu verhandeln wäre.

Besonders erschreckend ist ja eigentlich auch der Akt, wie der Mord passiert ist, diese Enthauptung. Das ist ja nicht nur grausam und für uns ungewohnt, weil wir vielleicht eher an eine Form von Amokläufen denken, wenn wir an Gewalt denken. Warum ist es so ein besonderer Schockmoment?

Der Schock rührt natürlich von den Bildern her, die auch von einer Moscheegemeinde ins Internet gestellt worden sind und verbreitet wurden. Auch das ist ein Zustand, der unhaltbar und unerträglich ist, deswegen hat der Innenminister die Schließung dieser Moschee gefordert. Das ist ein Akt, der symbolisch, in der Bildlogik natürlich auf die Praktiken verweist, die beim IS sehr beliebt waren, solange er noch im Irak wütete oder eben auch bei al-Qaida in Afghanistan. Das heißt, das ist wirklich eine Kriegshandlung, wie sie in diesen gebeutelten Gebieten der Erde von diesen Leuten vorgeführt worden ist.

Wie sind denn die Reaktionen beispielsweise auch unter Intellektuellen – wird darüber diskutiert?

Es herrscht noch eine gewisse Schockstarre, es gibt erste Regungen hier und da. Ich habe gerade Gilles Keppel zitiert, der eben auch ein wirklicher Fachmann für diese Fragen ist, der seit langen Jahren über die Gewaltbereitschaft in den sogenannten Banlieues arbeitet. Dann gibt es Reaktionen der Linken, die leider sehr durchmischt sind. Dort kommt immer der Hinweis darauf, dass man bestimmte Befindlichkeiten verletzt haben könnte, und immer mehr Leute fragen sich: Was sind das denn für verletzliche Menschen, die sofort zum Messer greifen und Leute enthaupten? Das ist eine vorgegebene Verletzlichkeit. Aber dieses Verständnis einer gewissen Linken, nicht der ganzen Linken, gewisser alternativer Kreise in der französischen Politik, das geht einfach zu weit. Das ist sozusagen die Aufkündigung des republikanischen Konsenses zugunsten einer Gruppe von Menschen, die unter dem Deckmantel oder unter dem Vorwand, man sei verletzt worden, zur einer bestialischen Gewalt greifen, die man gar nicht mehr qualifizieren kann.

