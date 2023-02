"Frankie": Der neue Roman des Österreichers Michael Köhlmeier

"Die Sprache ist etwas zum Hören und nicht primär zum Lesen. Das ist nur eine ganz kleine Zeit in der großen Geschichte des Erzählens, dass geschrieben und gelesen wurde. Ich glaube, so die Schönheit eines Satzes, die kann man erst erkennen, wenn man es laut liest", sagt Michael Köhlmeier 2017 - bei der Verleihung des Marie-Luise-Kaschnitz-Preises für sein Gesamtwerk. "Ich mach das bei allen meinen Sachen, dass ich´s entweder mir selber laut lese oder dann halt meiner Frau laut vorlese."

Aus Frank wird Frankie

Der österreichische Schriftsteller, Jahrgang 1949, ist ein eleganter Erzähler, einer, der dem Sog einer Geschichte vertraut, ihrem Atem folgt, den Schritten der Figuren. Figuren wie dem 14-jährigen Frank. Dessen Großvater nennt ihn Frankie, obwohl Frank das nicht möchte. Frank, Frankie lebt allein mit seiner Mutter in Wien. Mittwochs ist er mit dem Kochen dran, und sonntags schauen sie oft zusammen den Tatort. Das ist etwas anderes als Tierfilme.

"Frankie" von Michael Köhlmeier ist eine Geschichte vom Bösen und davon, dass dieses wie ein wildes Tier in den Menschen schlummert. Die meisten haben es gezähmt, aber eben nicht alle. An dem Tag, als Frank mit seiner Mutter den Großvater aus dem Gefängnis in Krems abholt, wo er achtzehn Jahre lang eingesessen hat, an diesem Tag wird Frank zu Frankie – obwohl er das gar nicht will. Dieser Großvater ist anders als die anderen Erwachsenen. Er stellt Fragen, ohne die Antwort abzuwarten. Er geht davon, ohne sich umzudrehen. Und er taucht nachts wie aus dem nichts in Frankies Zimmer auf.

Das Böse, das in allen Menschen schlummert

Frankie ist fasziniert und verwirrt zugleich. Er kämpft damit, sich gegen diesen Mann zu behaupten, der so schwer einzuschätzen ist für den Jungen. Und gleichzeitig zieht ihn die besondere Art des Einzelgängers magisch an. In der Nacht, als der Großvater sich eigentlich von Frankie verabschieden will, folgt er ihm – erst durch das nächtliche Wien, dann immer weiter hinaus aus der scheinbar zivilisierten Welt. Nach dem, was dann geschieht, wird Frankie nie wieder Frank sein.

Das Phänomen des Bösen habe ihn immer schon fasziniert, sagt Michael Köhlmeier – insbesondere das Böse an sich, für das es keine Erklärung gibt. Genau damit konfrontiert der entlassene Straftäter, der Großvater, seinen Enkel – und tritt etwas los, das beide nicht mehr kontrollieren können.

"Ich glaube, dass der Blick in die menschliche Seele unauslotbar ist. Und das interessiert mich. Und wie kann man mit sprachlichen Mitteln Dinge frei-legen, die man vorher nicht geahnt hat?" Michael Köhlmeier

"Frankie" von Michael Köhlmeier ist jetzt bei Hanser erschienen.