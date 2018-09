Frankfurter Buchmesse will rechte Verlage besser kontrollieren

Das Geschrei und Gedränge ist unvergessen. Bei der Präsentation des Buches "Mit Linken leben" aus dem rechtsgerichteten Antaios-Verlag hatte sich im vergangenen Oktober der AfD-Politiker Björn Höcke als Zuhörer in den Frankfurter Messehallen blicken lassen. Verfasser des vorgestellten Werks waren Caroline Sommerfeld-Lethen und der Österreicher Martin Lichtmesz (bürgerlicher Name Martin Semlitsch), die der umstrittenen "Identitären Bewegung" und den "Neuen Rechten" nahe stehen. Das Aufsehen war groß, die Empörung auch. Rechtsgerichtete Fans hatten lauthals gerufen "Jeder hasst die Antifa", Messebesucher hielten ebenso wortgewaltig dagegen. Am Stand der "Jungen Freiheit" hatte es ebenfalls Handgreiflichkeiten gegeben, rechte Verlage fühlten sich nicht ausreichend vor linken Aktivisten geschützt.

Buchmesse war 2017 "nicht gut vorbereitet"

Das alles soll in diesem Jahr - die Buchmesse erwartet ihre Gäste vom 10. bis 14. Oktober - anders werden. Sprecherin Katja Böhne sagte dem BR, zwei "rechte" Verlage, die sich angemeldet hätten, nämlich "Manuscriptum" und "Junge Freiheit", würden in der Ecke einer Halle "räumlich zusammengefasst". Der Stand des österreichischen ARES-Verlags aus Graz freilich wird anderswo untergebracht. Der Pegida-Redner und Antaios-Verleger Götz Kubitschek wird in diesem Jahr nicht als Aussteller erwartet. Weil die Buchmesse 2017 "nicht gut vorbereitet" gewesen sei, soll ein neues Sicherheitskonzept verhindern, dass es abermals zu Auseinandersetzungen kommt. Dadurch sei die Messe "instrumentalisiert" worden, so Böhne.

Eine Bewertung des Inhalts der ausgestellten Bücher werde es aber auch künftig nicht geben. Die Sprecherin verwies darauf, dass in Bayern und Hessen Wahlkampf ist, deshalb würden die Parteien mutmaßlich die Buchmesse als Forum nutzen: "Wir wollen und können nicht verhindern, dass gewählte Abgeordnete, auch von der AfD, die Messe besuchen." Die Organisatoren seien sich jedoch ihrer "Verantwortung bewusst", Polizei und Sicherheitsdienste entsprechend informiert. Einzelheiten zum neuen Sicherheitskonzept wollte Böhne nicht mitteilen.