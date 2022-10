Frankfurter Buchmesse: Vier Buch-Tipps aus dem Gastland Spanien

Feministische Literatur: "Die Wunder" von Elena Medel

"Ich bin Feministin und alles, was ich schreibe, ist feministisch", sagt der spanische Shooting-Star Elena Medel über sich selbst. "Ich setzte mich natürlich nicht hin und sage: Jetzt schreibe ich ein feministisches Buch. Aber natürlich schreibe ich mit diesem Bewusstsein. Mit dem Bewusstsein, das es nötig ist, die Welt aus dem Blickwinkel einer Frau zu betrachten. Wir sind immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung."

Medel seziert in ihrem Buch "Die Wunder" die politischen Strukturen hinter dem Privaten. Der kompakte Roman ist ein hochpolitisches Debüt, auf Anhieb übersetzt in 15 Sprachen – weitere folgen. Den Titel versteht Medel ironisch. Sie schildert darin zwei prekäre Frauenschicksale – das von Maria und das ihrer Enkelin Alicia. Von Wundern ist wenig zu spüren, vielmehr beherrscht illusionsloser Realismus das Doppelporträt. Maria finanziert ihr Leben als Putzfrau, Alicia ist Verkäufern in einem Kiosk. Zwei unterschiedliche Generationen – beider Leben ist geprägt von geringen Bildungschancen, wenig Geld und emotionaler Armut.

"Es sind zwei Personen, deren prekäres Leben eher mit der sozialen Klasse zusammen hängt als mit der Generation", so die 37-jährige Autorin. "Das Buch weist keine chronologische Struktur auf, aber ich lege Wert auf die Parallelen, auch wenn sie in unterschiedlichen Epochen ablaufen. Die Leben von Maria und Alicia verwechselt man beim Lesen beinahe, so ähnlich sind sie."