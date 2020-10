Frankfurter Buchmesse: Eröffnungsfeier ohne Feier und Publikum

Hoffnung, Nähe, Zusammenhalt – diese Worte fielen immer wieder bei dieser vielleicht ungewöhnlichsten Eröffnungsfeier, die die Buchmesse je erlebt hat. Karin Schmidt-Friderichs, neue Vorsteherin im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, erinnerte an die außergewöhnlichen Kräfte, die in den vergangenen Wochen und Monaten aus diesem Zusammenhalt entstanden sind – und sprach vom "Wunder der Buchbranche": "Beinahe über Nacht wandelten sich Präsenzbuchhandlungen in Online-Shops. Leser*innen stöberten im Netz, Buchhändler*innen berieten per Whatsapp, Fahrradkuriere versorgten die Menschen mit dem 'Grundnahrungsmittel Buch'."

Ehrung für Monika Grütters

Tatsächlich wäre der Buchhandel wohl kaum so glimpflich durch die bisherige Corona-Krise gekommen, hätte er nicht großzügige Mittel aus den Fördertöpfen des Bundes erhalten, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters vor allem über ihr Förderprogramm "Neustart Kultur" verteilt hat. Auch deshalb erhielt die Staatsministerin zur Eröffnung der Buchmesse die Ehren-Plakette des Börsenvereins und darf sich ab sofort "Förderin des Buches" nennen. Grütters bedankte sich mit einer Liebeserklärung an das Buch: "Eine Förderin des Buches bin ich vor allem als leidenschaftliche Leserin. Wenn jeder so viele Bücher lesen und kaufen würde wie ich, würde es dem Buch noch besser gehen als es ihm schon geht."

Monika Grütters war eine der wenigen hohen Gäste, die zum Eröffnungsfestakt überhaupt nach Frankfurt gekommen waren. Ihre Rede nutzte sie auch für Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und erklärte: "Immer wieder allerdings gerät auch die Literatur, gerät auch die Kunst zwischen die Fronten, wo einzelne gesellschaftliche Gruppen mit kompromissloser Selbstgerechtigkeit um Deutungshoheit ringen und ihr Terrain für sakrosankt erklären. Mich beunruhigt das."