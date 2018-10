Lob der Vielfalt beim Start der Frankfurter Buchmesse

"Man kann nicht über Menschen sprechen, ohne über Grenzen zu sprechen. Menschen, Gesellschaften, Nationen definieren sich seit jeher über Grenzen. Unsere Identitäten werden durch sie geformt. Unsere Welt aber ist in diesen Tagen regelrecht besessen von diesem Begriff. Wir teilen in hier und dort, in richtig und falsch, in uns und die anderen. Diese Grenze ist zuweilen mit Stacheldraht gezogen, aber zumeist verläuft sie unsichtbar, irgendwo zwischen unseren Köpfen und unseren Rippen", sagt Nino Haratischwili, Schriftstellerin. Georgierin. Deutsche. "Wenn ich gefragt werde", erzählt sie, "was ich bin, dann muss ich mich nicht entscheiden, ich will es auch gar nicht. Denn da, wo es keine Grenze gibt, gibt es auch kein entweder oder. Ich kann nur sagen", erklärt sie unter großem Applaus, "dass meine Identität fließend geworden ist – und die unzähliger anderer vermutlich ebenso."

Wohl niemand sonst steht so für diese Frankfurter Buchmesse wie Nino Haratischwili, die 35-Jährige aus Hamburg – zunächst war sie nominiert für den Deutschen Buchpreis, Quasi-Botschafterin des Gastlandes Georgien ist sie sowieso, und nun prägt sie die Eröffnungsfeier als flammende Rednerin gegen die Grenzen, die alles enger machen: Den Raum, den Blick, das Herz.

Buchmesse ein "Ort der Freiheit"

Das Lob der Vielfalt, das ist der Tenor dieser Eröffnungsfeier. Der Oberbürgermeister Peter Feldmann rühmt sein Frankfurt als die internationalste Stadt Deutschlands. Messedirektor Jürgen Boos nennt die Messe ein "Brennglas der Weltgesellschaft" und spricht zugleich eine Kampfansage an alle aus, die die Wertegemeinschaft von Freiheit und Vielfalt verlassen wollen – ein Satz, der sich an die rechten Verlage und Autoren richtet, um deren Auftritte wieder heftig gestritten wird. "Die Frankfurter Buchmesse ist ein Ort der Freiheit", so Boos. "Wer unsere Bühnen missbraucht, und die Frankfurter Buchmesse dafür instrumentalisiert, Positionen in die Welt zu bringen, die diese Freiheit aufs Spiel setzen, dem widersprechen wir sofort und vehement. Die Betonung liegt übrigens auf 'sprechen' – denn wo sprechen aufhört, fängt die Gewalt an."

Jürgen Boos bringt auch seine Zuversicht zum Ausdruck, dass die Kämpfe um eine offene Gesellschaft gewonnen werden können. Boos stellt das Leitthema dieser 70. Buchmesse vor, die Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren. Was sei das denn nach den beiden Weltkriegen anderes gewesen, fragt er, als der Ausdruck der Hoffnung, dass wir zum zivilen Miteinander fähig seien. "Man kann seinen Mitmenschen nicht aus dem Weg gehen – so sehr ihre Ansichten den unsrigen zuwiderlaufen mögen."