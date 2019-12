"Frankfurt-Touch" in Tirol: Neustart bei Festspielen in Erl

Tatsächlich sollen nicht wenige Zuschauer vor dem Regietheater nach Tirol geflüchtet sein, übrigens auch vor den umstrittenen Inszenierungen in Bayreuth. In Erl gab es stattdessen gediegene Bebilderungen, die keinen aufregten – das soll sich nun, mit der kommenden Wintersaison, ändern: "Für mich ist Oper grundsätzlich nur zu ertragen, wenn man alles zusammenbringt, oder das zumindest versucht, es gelingt ja nicht immer. Aber das sollte schon der Ansporn sein. Also kostümierte Konzerte, wenn ich das so sagen darf, wie in der Vergangenheit, die wird es hoffentlich weniger geben. Ich möchte aber auch nicht ein Publikum, das bestimmte Traditionen mitgelebt hat, vor den Kopf stoßen. Ich möchte das Publikum bei der Hand nehmen und vorsichtig, um es so zu formulieren, in eine neue Richtung führen."

Bühne wird aufgerüstet für größere Kulissen

Bernd Loebe hat viel vor, und sein Hauptfinanzier, der ehemalige Bau-Industrielle Hans-Peter Haselsteiner, stellt dafür private Mittel bereit. So werden sowohl das moderne Winterfestspielhaus, als auch das Passionsspielhaus aus den fünfziger Jahren technisch auf Vordermann gebracht. Bernd Loebe: "Wir sind dabei, den Bühnenboden so zu verstärken, dass wir dann tatsächlich etwas schwerere Bühnenteile auf die Bühne bringen können. Das eine oder andere wird auch noch 'unsichtbar' geschehen, so dass diese Bühne, die eigentlich eine Konzertbühne ist, tauglich sein wird für anspruchsvolle Operninszenierungen."

Der Inn spielt mit

In diesem Winter hat Bernd Loebe neben einigen Konzerten und Klavierabenden die Opern „Rusalka“ von Antonin Dvorák und den „Liebestrank“ von Gaetano Donizetti auf den Spielplan gesetzt – da kann eigentlich nicht viel schief gehen: "Ich habe mich in den letzten Jahren in 'Rusalka' verliebt, es ist doch ein unglaublich interessantes, hochromantisches, an die Nieren gehendes Werk, und ich konnte mir vorstellen, dass das als erste Oper meiner Ära in Erl sein Publikum finden könnte. Zum 'Liebestrank' brauche ich nicht viel zu sagen: Wenn man die Sänger zusammenbekommt, von denen man glaubt, dass sie das sehr schön singen, dann ist das schon die halbe Miete." In der "Rusalka" wird übrigens der nahe gelegene Inn eine Rolle spielen, und im "Liebestrank" geht´s etwas sentimental zu, wenn ein altes Ehepaar auf seine Jugendjahre zurückblickt.