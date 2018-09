Frankfurt erneut "Opernhaus des Jahres"

Die Auszeichnungen werden vom Fachblatt "Opernwelt" vergeben, in dem rund fünfzig Kritiker ihre Meinung abgeben. Die von Intendant Bernd Loebe seit 2002 geleitete Oper Frankfurt war bereits 1996, 2003 und 2005 "Opernhaus des Jahres". Zwei Künstler wurden ebenfalls für Auftritte am Main ausgezeichnet: Bariton Johannes Martin Kränzle glänzte als Šiškov in Janaceks "Aus einem Totenhaus" und begeisterte auch als Sixtus Beckmesser in den "Meistersingern von Nürnberg" bei den Bayreuther Festspielen. Ausstatter Johannes Leiacker beeindruckte die Zunft mit seinem Bühnenbild für "Capriccio". Er hatte einen tunnelartigen Schloss-Salon entworfen, der im von den Nazis besetzten Frankreich steht.

Auch Nürnberger "Soldaten" ausgezeichnet

Für die Bayreuther "Meistersinger" wurde dem Intendanten der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, die "Aufführung des Jahres" zugebilligt. Klaus Bruns, der Kostümbildner dieser Produktion, darf sich ebenfalls über einen Preis freuen. Altmeister Peter Konwitschny, inzwischen 73 Jahre jung, ist zum sechsten Mal "Regisseur des Jahres", und zwar für drei Arbeiten: "Medea" von Cherubini in Stuttgart, Othmar Schoecks "Penthesilea" an der Oper Bonn und Bernd Alois Zimmermanns "Soldaten" in Nürnberg, für die er das gesamte Publikum nach der Pause auf die Bühne holte.

Baselitz enttäuschte als Bühnenbildner

"Wiederentdeckung des Jahres" ist Erich Wolfgang Korngolds "Das Wunder der Heliane", ein Stück, dass unter dem Dirigat von Mark Albrecht an der Deutschen Oper Berlin herauskam. Heinz Holligers "Lunea", eine Auseinandersetzung mit dem romantischen Dichter Nikolaus Lenau, ein Auftragswerk der Oper Zürich, wurde zur "Uraufführung des Jahres". Der Chor des Jahres arbeitet in Stuttgart. Dirigent des Jahres wurde John Eliot Gardiner für seine Monteverdi-Interpretationen. Das Bayerische Staatsorchester am Münchner Nationaltheater unter Leitung von Kirill Petrenko ist zum fünften Mal Spitze, allerdings verlässt Petrenko das Haus demnächst Richtung Berliner Philharmoniker.

"Ärgernis" des Jahres erschien vielen Kritikern der Trend, prominente, doch bühnenferne "Malerfürsten" mit Ausstattungen zu betrauen. So enttäuschte Georg Baselitz mit seinem Münchener "Parsifal"-Design. Neo Rauch dagegen, ebenfalls weltweit anerkannter Maler, kam in Bayreuth mit dem "Lohengrin" besser zurecht, wenngleich auch diese Inszenierung allenfalls mittelprächtig war.