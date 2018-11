Warum Jan Bosses "Frankenstein/Homo Deus" nicht überzeugt

"Frankenstein/Homo Deus" – das Hamburger Thalia Theater erforscht den Traum vom künstlichen Menschen. Regisseur Jan Bosse hat sich von Mary Shelley und ihrem vor 200 Jahren erschienenen Roman "Frankenstein oder der moderne Prometheus" inspirieren lassen – und von der Studie "Homo Deus" des israelischen Universalhistorikers Yuval Noah Harari. Die Geburt des Monsters hat auch er sich nicht entgehen lassen, ganz so wie in dem alten Frankenstein-Film von 1931 donnert und qualmt es gewaltig in seiner Inszenierung. Die Zuschauer erleben die Szene aus nächster Nähe, sie sitzen hinter dem eisernen Vorhang auf der Bühne. Dort hat Bühnenbildner Stéphane Laimé ein Anatomietheater eingerichtet, in dem Victor Frankenstein mit blutiger Schürze an einer Mumie herumdoktert, um den "unbeseelten Körper mit Leben zu füllen". Die Folgen sind bekannt. Mary Shelley hat es 1818 in ihrem Roman eindrucksvoll beschrieben.