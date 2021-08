Franken um 1920: Neue Ausstellung in der Würzburger Festung

Die frühen 1920er-Jahre waren eine Zeit des Umbruchs – auch in Franken. Das ist eine der Kernaussagen der neuen Ausstellung, die ab sofort in der Kelterhalle der Würzburger Festung Marienberg zu sehen ist. Im dortigen "Museum für Franken" geht es um die frühen Jahre dieses Jahrzehnts. "Das waren letztendlich Brückenjahre, die hingeführt haben zu den sogenannten goldenen Zwanziger-Jahren", sagt Kuratorin Evelyn Gillmeister-Geisenhof. "Aber das hat man jetzt schon des häufigeren festgestellt, dass die natürlich so golden auch nicht gewesen sind."

Frankenbund feiert 100-jähriges Bestehen

Organisiert und erstellt wurde die Ausstellung vom Frankenbund. Für die Kooperation des Vereins mit dem "Museum für Franken" gibt es einen historischen Anlass: Im Oktober 1920 wurde der Frankenbund in Würzburg gegründet. Eine bürgerliche Vereinigung, mit dem Ziel fränkische Kultur zu fördern.

"Die Idee war eigentlich die Menschen wieder zusammenzubringen, ihnen Halt zu geben in einer schweren Zeit", sagt der Bundesvorsitzende Paul Beinhofer. "Der Frankenbund steht dafür, ein fränkisches Eigenbewusstsein zu schaffen, die fränkische Identität zu betonen – ohne sich von anderen auszuschließen." Wegen der Corona-Pandemie wurde der Start der Ausstellung um einige Monate verschoben.

Ausstellung zeigt turbulentes Jahr 1920

Nun sind im "Museum für Franken" sechs Vitrinen gebaut. Alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten: mal geht es um Politik, mal um Kunst, mal um Mode. Zeitgeschichtliche Ereignisse hat Kuratorin Evelyn Gillmeister-Geisenhof mit Miniaturfiguren nachgestellt. Zeitungsausschnitte kommen zum Einsatz, genauso wie eine Spieluhr, an der die Besucher kurbeln können.

Was schnell klar wird: Die frühen 1920er-Jahre waren auch in Franken turbulent. Eines der Raummodule thematisiert die blutige Niederschlagung eines Streiks am 17. März 1920 am Nürnberger Bahnhof. "Unsere Not ist groß, unsere Kinder hungern", heißt es auf einer anderen Tafel. Dort geht es um den sogenannten "Blutmontag" in Würzburg. Hier kam es im Juni 1920 zu Ausschreitungen wegen hoher Lebensmittelpreise und Zuckerknappheit.

"Franken um 1920" in mehreren Städte zu sehen

Die Schau-Module sollen "Schlaglichter" und "Momentaufnahmen" aus dieser Zeit zeigen, sagt Kuratorin Gillmeister-Geisenhof. Sechs Stellwände mit ausführlichen Einordnungen ergänzen die Vitrinen.

Die Wanderausstellung ist bis 10. Oktober im Museum für Franken zu sehen. Es folgen Stationen im Landratsamt Bamberg (2. bis 10. November 2021), im Markgrafenmuseum Ansbach (11. November 2021 bis 1. Februar 2022) und im Stadt- und Stiftsmuseum Aschaffenburg (1. Juli bis 19. August 2022).