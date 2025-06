Franken-Tatort: Rosalie Thomass wird neue Kommissarin

Die vielfach ausgezeichnete Rosalie Thomass wird die neue Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber an der Seite von Fabian Hinrichs im Franken-Tatort. Das hat der BR mitgeteilt. Die 37-jährige Münchnerin tritt damit die Nachfolge von Dagmar Manzel an. Die Dreharbeiten für den ersten Franken-Tatort mit ihr beginnen im Juli.

Vertraute Gesichter bleiben im Team

Neben Fabian Hinrichs als Felix Voss sind Eli Wasserscheid als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser sowie Stefan Merki als Dr. Kaiser weiter im Team Franken dabei, außerdem bei der Spurensicherung Matthias Egersdörfer als Michael Schatz und Lisa Sophie Kusz als Esmeralda Schmuck.

Rosalie Thomass: "Da bin ich scho a weng stolz"

"Mit Fabian Hinrichs, Eli Wasserscheid und Stefan Merki hat der Tatort Franken ein Weltklasse-Ensemble, in das ich mich voller Freude einreihe – oder auf gut Fränkisch gesagt: 'Da bin ich scho a weng stolz'", meint Rosalie Thomass. Sie sei gespannt auf die neue Aufgabe und freue sich auf besonders gute Filme – denn "der Tatort Franken steht in meinen Augen für eine herausragende filmische Qualität". Es begeistere sie, dass sie eingeladen sei, ihre Figur von Anfang an mitzuentwickeln. "Gemeinsam mit meiner neugierigen, vitalen und empathischen Emmy sehe ich vielen Abenteuern entgegen und bin zuversichtlich, dass Franken uns beiden eine gute zweite Heimat werden wird", meint die Schauspielerin.

Programmbereichsleiterin ist "begeistert"

Auch das Team freut sich riesig auf die Arbeit mit Rosalie Thomass. Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, betont: "Wir sind begeistert, dass eine außergewöhnliche Schauspielerin wie Rosalie Thomass Teil unseres Tatort-Franken-Teams wird! In ihrer Rolle als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber verkörpert sie eine Ermittlerin mit bodenständigen Wurzeln, deren aufrichtiges Herz mit wildem Takt für die Gerechtigkeit schlägt und die mit ihrer Vitalität für alle ein Gewinn ist."

Außergewöhnlich vielseitig und ausgezeichnet

Ihr großes Fernsehdebüt hatte die gebürtige Münchnerin Thomass bereits mit 17 Jahren, als sie gerade Abitur machte und parallel in der "Polizeiruf 110"-Folge "Er sollte tot" unter der Regie von Dominik Graf ihre erste große Hauptrolle spielte. Dass sie Schauspielerin werden wollte, das sei schon als Kind klar gewesen, und so begann ihre Theaterkarriere auch bereits mit zehn Jahren am Münchner Volkstheater.

Die Bandbreite und ihr schauspielerisches Schaffen ist enorm: Unter anderem besetzte sie Regisseur Marcus H. Rosenmüller in seinen Kult-Filmen "Beste Zeit" (2007), "Beste Gegend" (2008) und "Beste Chance" (2014). 2011 begeisterte sie in der Hauptrolle der bayerischen Komödie "Eine ganz heiße Nummer". 2016 wurde sie für ihr Spiel in Doris Dörries "Grüße aus Fukushima" mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und für den Deutschen Filmpreis nominiert. Für ihre Rolle in Hans Steinbichlers "Eine unerhörte Frau" bekam sie den Deutschen Schauspielpreis und den Grimme-Preis.

2019 übernahm sie die Hauptrolle in Emily Atefs hoch gelobter Produktion "Jackpot". 2020 war sie in der Eventserie "Unterleuten" nach dem Bestseller von Juli Zeh zu sehen. Sie spielte in den "Känguru-Chroniken" (2020) und 2024 in der Krimikomödie "Mordnacht" sowie in der Mystery-Reihe "Wäldern – Das verschwundene Mädchen".

Viel gefragte Schauspielerin und Drehbuchautorin

Ab Dezember 2025 wird sie als Barbara Blocksberg im neuen Kinofilm "Bibi Blocksberg" zu sehen sein. Und 2026 startet die Bestseller-Adaption "Lügen über meine Mutter" in den deutschen Kinos, zu der sie selbst das Drehbuch schrieb.

Der nächste und elfte Tatort aus Franken mit dem Titel "Ich sehe dich" ist allerdings noch ohne ihre Mitarbeit. Der soll im Herbst ausgestrahlt werden und Felix Voss muss allein ermitteln.