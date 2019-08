Als "metaphysisches Tagebuch" bezeichnet Frank Witzel seine täglichen Eintragungen, die er vom 23. September bis 23. November 2018 notiert hat. 2015 erhielt der Autor von "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" den Deutschen Buchpreis. Unter dem Titel "Uneigentliche Verzweiflung“ hat er jetzt ein besonderes Schreibprojekt veröffentlicht. Alltägliche Ereignisse, Personen, Begegnungen werden zum Anlass für philosophische Reflexionen über Angst, Liebe, Glaube, Schuld. Vorgeführt wird ein Denken im Prozess des Schreibens, das alles andere als Gewissheiten oder Sicherheit produziert. Stephanie Metzger hat mit Frank Witzel über Grade des Authentischen, die Lust an der Hölle und Medien des Denkens gesprochen.

Stephanie Metzger: Zwei Monate, tägliche Einträge ins Tagebuch und immer wieder das Schwimmen: "Uneigentliche Verzweiflung" ist eine Art Experiment, manchmal hat man auch das Gefühl, es ist Therapie, immer ist es philosophisches Fragen zu ganz großen Themen. Was war für Sie der konkrete Anlass für dieses Tagebuch?

Frank Witzel: Der Anlass war eine Art Krise. Es beginnt ja damit, dass ich auf die Idee komme, mich gewissen Themen, gewissen Problematiken, das was mich beschäftigt, das was mich umtreibt, mich dem einmal anders zu nähern als ich es sonst mache, nämlich indem ich mich an den Schreibtisch setze und schreibe. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise schreibe. Das heißt, Texte verfasse, die auch fiktiv sind, eine Mischung aus Fiktion und immer auch autobiografischem Anlass. Hier ging es mir darum, tatsächlich beim Denken zu bleiben bei den kleinen Anlässen aus dem Alltag und diese zu überführen in ein Nachdenken. Deswegen hat das Buch auch den Titel "metaphysisches Tagebuch", weil es kein Tagebuch im eigentlichen Sinne ist.

Der Titel setzt mit "Uneigentliche Verzweiflung" eine ganz große Kategorie über dieses Projekt, das Sie gerade beschrieben haben. Darin stecken für mich zwei Setzungen, zum einen: Leiden und Unglück sind Ausgangspunkte solcher Denkprozesse. Und zum anderen ist Denken auch Distanzierungsmoment von diesem Leiden, denn das steckt ja in der Formulierung von der Uneigentlichkeit.

Ich glaube, dass der Begriff der Uneigentlichkeit mehrere Bedeutungen hat. Zum einen die, die Sie genannt haben. Also, dass die Beschäftigung mit dem Ausgangsmoment immer ins Uneigentliche hineinführt. Aber gleichzeitig versuche ich genau das zu hinterfragen, ob nicht auch das Leiden, was ich als Leiden annehme, oder das, was als Ängste auftaucht, ob das nicht uneigentlich ist. Ich habe mich ja immer im Verdacht, dass diese Gefühle auch keine wirkliche Authentizität haben. Also dass sich dort schon gleich von Anfang an eine Haltung hineinmischt, die vielleicht auch zu überdenken ist. Und zwischen diesen beiden Polen, also der Uneigentlichkeit des Schreibens aber auch der Reflexion, ob dieses Erleben eigentlich "eigentlich" ist oder nicht vielleicht auch "uneigentlich", da bewegt sich mein Denken in diesen zwei Monaten sehr stark hin und her.

Gibt es eine Ebene des Gefühls oder Emotionalen, das dem auskommen würde oder eben nicht? Gibt es Stufen des Authentischen?

Ja, mein Denken in diesem Tagebuch versucht ja etwas zu lösen, versucht herauszufinden, was ich bin, was diese Gefühle bedeuten. Ob diese Gefühle von außen an mich herangetragen werden und ich darauf nur reagiere, oder ob diese Gefühle natürlich auch eine Wahrnehmung meiner Außenwelt sind. Und ich merke natürlich, dass meine Wahrnehmung eingeschränkt ist, dass meine Reflexionsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Das ist ein ständiger Prozess, aber er zielt natürlich schon auf eine Lösung, sonst gäbe es gar nicht diesen Eifer, mit dem ich jeden Tag wieder ran gehe.

Diese Lösung, das ist ja diese Frage nach dem Immer-Gleichen, sich gar nicht mehr einer Leidenschaft oder dem Leiden stellen müssen, sondern einfach das Annehmen. Diese Paradies-Vorstellung, die aber zugleich immer auch eine Art von abschreckender Idee in sich trägt für jemanden, der an diesem Leiden durchaus noch Lebendigkeit empfindet.

Wenn man leidet, dann stellt man sich ja automatisch etwas vor oder man sehnt etwas herbei, was man als das Nicht-Leiden bezeichnen könnte. Aber, wie sieht das denn aus? Das heißt, ich denke dann natürlich: Ja, dieses Leiden, was ich jetzt empfinde, ist dann nicht da. Aber reicht das eigentlich aus oder ist das überhaupt eine Option? Ist es eine Alternative? Und dann kommt man automatisch auf solche aus der Religion stammenden Begriffe oder Vorstellungswelten, nämlich eben Hölle oder Paradies. Und wenn man die von außen ansieht – wenn man allein das nimmt, was Dante sehr ausführlich beschrieben hat – dann drängt sich zumindest mir der Eindruck auf, dass das Paradies doch irgendwie sehr langweilig, sehr statisch ist. Was geschieht denn da überhaupt noch? Während in der Hölle noch viel passiert. Und dann gibt es auch noch so einen Zwischenbereich, den der Vorhölle, des Fegefeuers, des Purgatoriums, den man vielleicht am ehesten mit dem Leben oder unserem Leben oder der Welt vergleichen könnte, weil man die Möglichkeit hat in beide Richtungen zu gehen.