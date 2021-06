Frank Gehrys spektakulärer, 56 Meter hoher Museumsturm in Arles

Man denkt sofort an den sogenannten Bilbaoeffekt. In der spanischen Küstenstadt hatte der amerikanische Architekt Frank Gehry das 1997 eröffnete Guggenheim-Museum Bilbao gebaut. Es wurde zu einer Touristenattraktion, die sowohl die Stadt als auch das Museum stellenweise überforderte. Dass viele Menschen jetzt auch Arles überschwemmen – damit ist zu rechnen. Dieses Bauwerk, dessen Fassade aus rund 11.000 Aluminiumkästchen besteht, schreit geradezu danach, angeschaut zu werden. Mit LUMA Arles hat Maja Hoffmann, die Miterbin des Hoffmann-La Roche-Pharmakonzerns, eines der größten privaten Kunst- und Kulturprojekte Europas geschaffen. Die Kosten des Gehry-Turms werden auf 150 Millionen Euro geschätzt.

Das riesige Gelände mitten in Arles hat die 1956 in Basel geborene Kunstsammlerin und Dokumentarfilmproduzentin bereits 2010 für rund 10 Millionen Euro erworben. Die Hallen auf dem Parc des Ateliers, einst Reparaturwerk der französischen Eisenbahn, wurden sukzessive zu Ausstellungs- und Veranstaltungsorten umgebaut. Mittlerweile ist der schräge neunstöckige Schachtelturm zu einem äußerst beliebten Fotomotiv geworden. Seine Außenfassade spiegelt das Licht der Provence, im Innern eröffnen elegante Wendeltreppen und Galerien beeindruckende Perspektiven, nicht unähnlich dem Guggenheim in Bilbao. Anfangs war die für Gehry typische fragmentierte skulpturale Architektur kritisiert worden und manche Polemik machte die Runde, inzwischen gilt sie als neues Wahrzeichen von Arles. Für Maja Hoffmann sind Gehrys Bauten Kunst. Sie habe keinen Architekten gesucht, sondern gewissermaßen einen Bildhauer.